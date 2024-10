【週刊少年サンデー 48号】10月23日 発売価格:380円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 48号」を本日10月23日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙&巻頭カラーには、満田拓也氏の野球マンガ「MAJOR 2nd」が登場。センターカラーには、能楽師たちの生き様を描く壱原ちぐさ氏の「シテの花 ー能楽師・葉賀琥太郎の咲き方ー」、防衛大学校を舞台にした二階堂ヒカル氏によるマンガ「あおざくら 防衛大学校物語」が掲載されるほか、本誌ではTVアニメ第2期制作が決定した「葬送のフリーレン」(原作:山田鐘人氏/作画:アベツカサ氏)も掲載される。

