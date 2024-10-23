´ØÅÄÀ¿Âç¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë¥»¥Ã¥¿¡¼¡×Ï¢Â³µÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¸«¤»¤¿Àï½ÑÅªºÍÇ½¤Î°ìÃ¼
¡¡»î¹çÁ°¤Î¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¡£²¿µ¤¤Ê¤¤¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÃÆ¤ó¤À¡£
¡¡´ØÅÄÀ¿Âç¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ë¤È¡¢Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤à¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Ä¥¤êµÍ¤á¤¿ç½Éô¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥°¡¢ÂÀ¤¤ÂÎ´´¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ï¢Æ°¤·¡¢¸ª¡¢ÏÓ¡¢¤½¤·¤Æ»ØÀè¤Ë¤Þ¤Ç¿À·Ð¤¬¹Ô¤ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î¤É¤³¤ò¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¶¯¤¯½À¤é¤«¤¯²¡¤»¤Ð¡¢¤É¤ó¤Êµ°Æ»¤òÉÁ¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡´ØÅÄ¤ÎÀ¨¤ß¤Ï¡¢"¥Ü¡¼¥ë°·¤¤¤¬¤¦¤Þ¤¤"¤Ç¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£ÀïÎ¬Åª¤Ê»ëÅÀ¡£¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÉâÄÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼þ¤ê¤Î¤è¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¡×
¡¡´ØÅÄ¤Ï¸À¤¦¡£¹¶¼é¤ò»Ê¤ëÃË¤Îââ»ý¤Ç¤¢¤ë¡£
¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿´ØÅÄÀ¿Âç¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡Ë©SV.LEAGUE
¡¡10·î19Æü¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¥ª¡£¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤Ï¡¢¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²¬ºê»Ô¡¢°ðÂô»Ô¤ò¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ë¤¹¤ë°¦ÃÎ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤äÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Í¥¾¡¤òÁè¤¦¶¯¹ëÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¿Íµ¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï½÷À¤òÃæ¿´¤ËËþ°÷¤Î´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢Ç®µ¤¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè£±¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Î¥Ë¥ß¥ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥¢¥¸¥º¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê°ì·â¤òÏ¢È¯¡£¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¿¼ÄÅ±Ñ¿Ã¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢»³ºê¾´ÅÔ¤â¥»¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¡£¤½¤·¤Æ¥¨¡¼¥¹¡¢¹âÍü·òÂÀ¤Î¥µ¡¼¥Ö¤¬¤µ¤¨ÅÏ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¶¯¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¡¢°ìµ¤¤ËÅÀº¹¤ò°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Âç´¿À¼¤Ë¤â¤¢¤È²¡¤·¤µ¤ì¡¢25¡Ý17¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×
¡¡¥ß¥Ï¥¦¡¦¥´¥´¡¼¥ë´ÆÆÄ¤¬¤½¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¤ÏÀï¤¤Êý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢Á°Àá¤ÏVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤ËÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤â½ÐÂ¤Ï²¡¤µ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿......¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¤Î¹¶¼é¤ò»Ê¤ë¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢´ØÅÄ¤À¡£
¡Ö£±¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Àè½µ¤è¤ê¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç......¡×¡Ú¥²¡¼¥à¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤¿¡Û
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë´ØÅÄ¤Ï¡¢£²¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¡¢£³Ï¢Â³¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢Êòµ¤¤Ê¤¯Î®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤¹¡£Ãå¼Â¤Ë¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ê¡¼¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¡¢µÜ±º·ò¿Í¡¢Æ£¸¶Ä¾Ìé¤ò¼«ºß¤Ë»È¤¤¡¢ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£18¡Ý20¤È£²ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó´ØÅÄ¤¬¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÇÏ¢Â³¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£22¡Ý25¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡£³¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤â¡¢´ØÅÄ¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ÇÁê¼ê¤ò³ÉÍð¤·¡¢Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£ÀÜÀï¤Î¤Ê¤«¡¢¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹¤Ë¥ß¥¹¤¬½Ð»Ï¤á¡¢¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¡¢µÜ±º¤¬¹ë²÷¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¤¿¤Ó¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿´ØÅÄ¤Ï´¿´î¤ÇÂÎ¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÜÅó¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢16¡Ý25¤ÈÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂÇ³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢»î¹ç¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤â¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ê¼þ¤ê¤¬¡Ë¥Ñ¥¹¤òÈó¾ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤ÏÎ×¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´ØÅÄ¤Ï¡¢»î¹ç¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥²¡¼¥à¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢Èà¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤À£´¥»¥Ã¥ÈÌÜ¡¢È¿·â¤Ë½Ð¤¿¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢´ØÅÄ¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¤Ê¹¶¼é¤Ç¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ê¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥ê¥Ù¥í¤Î¾®ÀîÃÒÂç¤¬½¦¤¤¡¢¹â¶¶·òÂÀÏº¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÏ¢·¸¤·¡¢Ä¹¤¤¥é¥ê¡¼¤òÀ©¤¹¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ì£Êý¤¬¿¶¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤¬ÉÔ²ÄÈò¤Ë´é¤ØÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢É¡·ì¤ò½Ð¤¹¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤ØÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¡£
¡Ö¥é¥ê¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê´ØÅÄ¡ËÀ¿Âç¤Î¥È¥¹¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥í¥ó¥°¥é¥ê¡¼¤ò¼è¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀª¤¤¤Ë¾è¤ì¤ë¤Î¤ÇÂç»ö¤Ç¤¹¡×¡Ê¥´¥´¡¼¥ë´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¤Ï19¡Ý25¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£±¡Ý£³¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë¥»¥Ã¥¿¡¼¡×
¡¡¤½¤ì¤¬´ØÅÄ¤Î¿®¾ò¤À¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤ä»Ë¾åºÇ¶¯¤È¸À¤ï¤ì¤ëÆüËÜÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼ÂåÉ½¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿Àï½ÑÅªºÍÇ½¤Î°ìÃ¼¤ò¸«¤»¤¿Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¾¡¤Á¶Ú¤ò¸«½Ð¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê·æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹¤Ç°ìºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ô¥¡¥ì¥ê¥ª¡¦¥Ð¥ë¥É¥ô¥£¥ó´ÆÆÄ¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤¿¡£
¡½¡½¡Ö£²¥»¥Ã¥ÈÌÜ°Ê¹ß¤Ï¥ß¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¶¼é¤ò»Ê¤ë´ØÅÄÁª¼ê¤ÎÀºÅÙ¤¬¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ñ¥¤¥×¡Ê¹¶·â¡Ë¤Ç¥é¥¤¥ó¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤«¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ß¥¹¥Æ¥¤¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÁê¼ê¤¬¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â......¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÈÝÄê¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤³¤¦¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö´ØÅÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥½¨¤Ê¥»¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¡¢°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ß¥¹¤ÎÂå½þ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Éé¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡´ØÅÄ¤òÍÊ¤¹¤ë¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¤Ï¡¢ÍâÆü¤Î¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Àï¤â¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¡¢£²¡Ý£³¤ÈµÕÅ¾¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡££³¾¡£±ÇÔ¤Ç£³°Ì¤ËÉâ¾å¡£¤³¤ì¤Ç¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ë¤«¡£¼¡Àá¤ÏÂçºå¤Ç¡¢¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥º¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¡£