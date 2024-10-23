Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ä¤¤¤Ë¼õ¸³¥·¡¼¥º¥óÆÍÆþ¡Ä½àËÜÌ¿¤ÎÃÞÇÈÂç¿äÁ¦¥¹¥ë¡¼&Ï²¿Í³Ð¸çÊóÆ»¤ÇÅìÂç°ìÄ¾Àþ¤Ë¸½¼ÂÌ£
¡¡°ìÈÌÆþ»î¤ËÀè¶î¤±¤ÆÆñ´ØÂç³Ø¤Î¿äÁ¦Æþ»î¤¬Áá¤¯¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÃæ¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÍèÇ¯4·î¤ËÂç³ØÆþ³Ø¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë½©¼ÄµÜ²ÈÄ¹ÃË¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¡Ê18¡Ë¤ÎÆ°¸þ¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÃÞÇÈÂçÉÕÂ°¹â¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡© ¿Ê³Ø½Î¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡Ä
¡Ö½÷À¼«¿È¡×¡Ê2024Ç¯11·î5Æü¹æ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9Æü¤Ë2¼¡»î¸³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÃÞÇÈÂç³ØÀ¸Ì¿´Ä¶³Ø·²À¸Êª³ØÎà¤Ê¤É¤Î¥¢¥É¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊAC¡ËÆþ»î¤Î²ñ¾ì¤Ë¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÞÇÈÂç¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬¸½ºßÄÌ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°¹â¹»¤ÎÊìÂÎ¤Ç¡¢ËÜÌ¿¤Î°ì¤Ä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤À¡£
¡ÖÃÞÉí¤«¤éÃÞÇÈÂç¤Ë¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¿Ê³Ø¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃÞÇÈÂç¤ò»ÖË¾¤¹¤ëºÝ¤Ï²þ¤á¤Æ»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ACÆþ»î¤Ï¼«¸Ê¿äÁ¦·¿¤ÎÆþ»î¤Ç¡¢1¼¡¤Ç½ñÎàÁª¹Í¤ò¥Ñ¥¹¤·¤¿¸å¡¢2¼¡¤ÇÌÌÀÜ¤È¸ý½Ò»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¼õ¸³¤â²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Áû¤®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê½Î´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Âç¼êÍ½È÷¹»¤Î²Ï¹ç½Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÀ¸Ì¿´Ä¶³Ø·²À¸Êª³ØÎà¡ÊÁ°´ü¡Ë¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤Ï57.5¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÂçËÜÌ¿¤È¤µ¤ì¤ëÅìµþÂç³ØÍý²ÊÆóÎà¡ÊÁ°´ü¡Ë¤Î67.5¤ò²¼²ó¤ë¤â¡¢¹ñÎ©Âç¤ÎÃæ¤Ç¤âàÃæ¤Î¾å¤«¤é¾å¤Î²¼á¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬¼õ¸³¤µ¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìÂç¤Î³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¤â¡¢»Ö´ê¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆþ³Ø»Ö´êÉ¼ºîÀ®¤¬15Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ºßÀÒ¹â¹»¤Ë¤è¤ëÄó½Ð½ñÎà¡¦»ñÎÁ¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¬11·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡
¡ÖÍª¿Î¤µ¤Þ¤¬¸¦µæ¡¢¼¹É®¤µ¤ì¤¿¥È¥ó¥Ü¤ÎÏÀÊ¸¤¬¹çÈÝÈ½ÃÇ¤ÎÂç¤¤Ê¥¦¥§¡¼¥È¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î¿äÁ¦Æþ»î¤ò¼õ¸³¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹ÄÂ²¤¬Æñ´ØÂç³Ø¤Ë¿äÁ¦¤ÇÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¼õ¸³À¸¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ä¡¢ÆÃÊÌ°·¤¤¤òµ¿¤¦À¼¤¬»ß¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿ÈãÈ½¤ò¤«¤ï¤¹¤¿¤á¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÏÏ²¿Í³Ð¸ç¤Ç°ìÈÌÆþ»î¤ò¼õ¸³¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¢£°ìÈÌÆþ»î¤ÏÌ¤·Ð¸³¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î³ØÎÏ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤«¤é¹â¹»¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç°ìÈÌÆþ»î¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³ØÎÏ¤ÎÌÌ¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂçÉÕÂ°Ãæ¤«¤éÆñ´Ø¤ÎÃÞÉí¤Ø¤Ï¡¢Äó·È¹»¿äÁ¦À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÆþ³Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎËÜÅö¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ð¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬³Ø½¬±¡Âç³Ø¤«¤é¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¤ËÅ¾¤¸¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¤½¤Î´Ö¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ê¤É¤ò¼õ¸³¤µ¤ì¤Æ¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î°ìÈÌÆþ»î¼õ¸³¤â²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê½÷À½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¤âÀ®²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤äÏÀÊ¸¤¬Æþ»î¤ËÀ¸¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö²Â»Ò¤µ¤Þ¤È°ã¤¤¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¾ÍèÅ·¹Ä¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ï²¿ÍÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ê¤ÉÂÆ§¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¡¡
¡¡¿äÁ¦Æþ»î¤«¡¢°ìÈÌÆþ»î¤«¡£¤³¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·èÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¹â¹»¤Ç¤ÏÀ®ÀÓ¤Ï¡© ¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÃÞÇÈÂçÉÕÂ°¹â¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡© ¿Ê³Ø½Î¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡Ä¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£