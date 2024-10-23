¡Ö¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤Ê¤Î¤«¡©¡×¿Íµ¤¥Ô¥ó·Ý¿ÍÆ±»Î¤Î¡È¥³¥ó¥Ó¡É·ëÀ®¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡ÖÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥Ú¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï10·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¤µ¤ó¤È¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥Ú¥Ã¥È¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤òÊó¹ð¡Û
2¿Í¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ø¥¨¥ó¥¿¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿2¿Í¤ÎÊó¹ð¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤óºÇ¹â¤ä¤ó¤«¡ª¡ª¡×¡Öº£¸å¤ªÆó¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¤Î¤«¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Í¥¿¤¬Áá¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤Ê¡¼¡×¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡È¹õ»Ò¡É¤¬µí¤È³¿¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤ÇÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤¹¤ë¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥Ú¥Ã¥È¤µ¤ó¤È¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡ª¡¡¥³¥ó¥Ó¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«¡Ä¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡ª¡©¡Ä¡Ä¤ó¡¢¥³¥ó¥Ó¡©¥È¥ê¥ª¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©¡×¤Ê¤É¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¼µ¸Í ÁÕÂÀ)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥Ú¥Ã¥È¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤òÊó¹ð¡Û
¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤óºÇ¹â¤ä¤ó¤«¡ª¡ª¡×¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥Ú¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥Ú¥Ã¥È¤È¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Í¥¿ÈäÏª»þ¤Î°áÁõ»Ñ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡È¹õ»Ò¡É¤¬µí¤È³¿¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤ÇÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤¹¤ë¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥Ú¥Ã¥È¤µ¤ó¤È¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡ª¡¡¥³¥ó¥Ó¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«¡Ä¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡ª¡©¡Ä¡Ä¤ó¡¢¥³¥ó¥Ó¡©¥È¥ê¥ª¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©¡×¤Ê¤É¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¤µ¤ó¤¬¥³¥é¥Ü¹ðÃÎ¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¤µ¤ó¤Ï22Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£Æü¤Ï¥¹¥´¤¤¿Í¤ÈYouTube¥³¥é¥Ü¤À¤è¡¡Ã¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¥¤¥¤¦¡©¡×¤È¡¢YouTube¾å¤ÇÃ¯¤«¤È¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥·¤¯¤ó¤È¥«¥¨¥ë¤¯¤ó¡©¡×¡Ö¥Ñ¥Ú¥Þ¥Ú¤µ¤ó¤ÈÍ½ÁÛ¡Ä!!¡×¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥Ú¥Ã¥È¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
(Ê¸:¼µ¸Í ÁÕÂÀ)