セガプライズより、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年10月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー』 赤いほっぺ LLぬいぐるみ うふふVer. “ロッツォ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 赤いほっぺ LLぬいぐるみ うふふVer. “ロッツォ”

登場時期:2024年10月18日より順次

サイズ:全長約20×23×34cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

イチゴのにおいがするテディベアのキャラクター「ロッツォ」

「トイ・ストーリー」シリーズに登場する、人気キャラクターのひとりです!

そんな「ロッツォ」が「うふふ」と微笑むぬいぐるみがセガプライズに登場。

両手をほっぺにあてながら笑う様子がかわいらしく表現されています。

片方の眉をちょっぴり上げている表情もポイント。

存在感のあるサイズで、お部屋のアクセントにもなってくれそう☆

思わず笑顔になれる、かわいいプライズです!

両手をほっぺにあて「うふふ」と微笑む「ロッツォ」のぬいぐるみ。

セガプライズの『トイ・ストーリー』 赤いほっぺ LLぬいぐるみ うふふVer. “ロッツォ”は、2024年10月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

