¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç°ì¿Íµ¤¤òÅÇ¤¯¾¾Ê¿·ò(70)¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡È»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡É¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸
¢¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÁÄÉã¡¦±ÊµÈ¤ò±é¤¸¤ë
Ä«¥É¥é¤³¤ÈNHKÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î¿Íµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¹â¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç²æ¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¤Î¤¬¾¾Ê¿·ò¡Ê70¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê25¡Ë¤¬Ê±¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÊÆÅÄ·ë¤ÎÁÄÉã¡¦±ÊµÈ¤òñ¨¡¹¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
·ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ«¥É¥é¤Ï·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Âç¥¹¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢ËÜ²»¤é¤·¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤¬¼Â¤Ï»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
ËÜÌ¾¤ÏÎëÌÚËö¼·¡£7¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¡¢1953Ç¯11·î¤Ë°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÍê¤Þ¤ì¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¤³¤Î»þ´ü¡¢Âç¹©¤ÎÉã¿Æ¤¬Æü³è·Ï±Ç²è´Û¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¾·ÂÔ·ô¤ò¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ±Ç²è´Û¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¸«Æþ¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¡£°¦ÃÎ¸©Î©Ë¶¶¹©¶È¹â¹»¡Ê¸½¡¦°¦ÃÎ¸©Î©Ë¶¶¹©²Ê¹âÅù³Ø¹»¡Ë¤òÃæÂà¸å¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¼÷»ÊÅ¹¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¡£¼÷»Ê¿¦¿Í¤ÏÆ´¤ì¤Î¿¦¶È¤À¤Ã¤¿¡£
¿´¶¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤ÏÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØÂÀÊ¿ÍÎ¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¡Ù¡Ê1963Ç¯¡Ë¤ò¸«¤¿¤«¤é¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¤ò¥è¥Ã¥È¤ÇÃ±ÆÈ²£ÃÇ¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÄÇ¯¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¡£·ò¤µ¤ó¤âËÁ¸±¿´¤òÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¤¹¤ë¡£1970Ç¯¡¢¤Þ¤À16ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
½µ´©»ï¤ÇÍµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î½»½ê¤òÃÎ¤ê¡¢Åìµþ¡¦À®¾ë¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¤¿¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÀÐ¸¶¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£¥Ä¥Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤í¤·¤¤¤Þ¤Ç¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ÃÇ¤é¤ì¤¿¡£·ò¤µ¤ó¤Ë¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤ÎÀÐ¸¶¥×¥í¤Ï±Ç²èÀ©ºî¤¬½çÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â·ò¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ÇÐÍ¥ÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤ê¡¢¼¡¤ËÃæ·ø¤Î·àÃÄ¥Õ¥¸¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á1ËÜ¤¬Æ´¤ì¤ÎÍµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤¿·º»ö¥É¥é¥Þ¡ØÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¾¡¿·ÂÀÏº¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
1972Ç¯7·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë·ò¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï1974Ç¯2·î¤ÎÂè81²ó¡£ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÈÈ¿ÍÌò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
Ä¾¸å¡¢TBS¤ÎÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¿¥í¥¦¡Ù¡Ê1973Ç¯¡Ë¤Î¥¿¥í¥¦Ìò¤ÎÁª¹Í¤Ë¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤ÏÍî¤Á¤¿¡£¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤ÏÆóËçÌÜÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤¿¼ÄÅÄ»°Ïº¡Ê75¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Íî¤Á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£20ºÐ¤À¤Ã¤¿1974Ç¯¡¢Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£·àÃÄ¥Õ¥¸¤Î¼ç±éÉñÂæ¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿ºî²È¤¬¡¢¾¡¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØºÂÆ¬»Ô¸æÍÑÎ¹¡Ù(1972Ç¯)¤ÎµÓËÜ¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿±ï¤Ç¡¢¾¡¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÉñÂæ¤ò¸«¤ËÍè¤¿¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï·ò¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤é¤·¤¯¡¢¡Ö¾¡¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¡£¤¯¤·¤¯¤âÍµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤È¾¡¤µ¤ó¤Ï¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¡¤µ¤ó¤È·ò¤µ¤ó¤¬²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹µ¼¼¡£¾¡¤µ¤ó¤Ï·ò¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¸å¡¢ÅâÆÍ¤Ë¡Ö¤ªÁ°¡¢µþÅÔ¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£·ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¾¡¤µ¤ó¤ÏÈþ´é¤Ç¿ÈÄ¹¤¬179¥»¥ó¥Á¤â¤¢¤ë·ò¤µ¤ó¤Ë¾ÍèÀ¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£°ìÊý¤Ç·ò¤µ¤ó¤ÏµþÅÔ¤Ë¹Ô¤¯°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤ËµþÅÔ¡¦ÂÀ¿Á¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¾¡¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¸¡ØºÂÆ¬»ÔÊª¸ì¡Ù(1974Ç¯)¤Î»£±Æ¤ò»ß¤á¡¢·ò¤µ¤ó¤Ë¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¡£
¡Ö²¶¤¬¸À¤¦¤«¤é¼Çµï¤·¤Æ¤ß¤í¡×¡Ö¤³¤³¤Ë²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£´é¤ò¾å¤²¤Æ¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¾¡¤µ¤ó¤Ï»×¤¤¤Ä¤¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¿Í¤Ç¡¢¼ã¼êÇÐÍ¥¤ä¼ã¼êµ¼Ô¤òº¤¤é¤»¤ë¤Î¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
¥Æ¥¹¥È¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¾¡¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯²¶¤Î²£¤Ç¸«¤Æ¤í¡×¡£¾¡¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ò¸«¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·ò¤µ¤ó¤ÏµþÅÔ¤ËÍè¤¿¤éÌò¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ã¸¤¤´üÂÔ¤âÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸«¹þ¤ß°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Íè¤ëÆü¤âÍè¤ëÆü¤â¾¡¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ò¸«¤ë¤À¤±¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
Ä«¥É¥é¤³¤ÈNHKÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î¿Íµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¹â¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç²æ¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¤Î¤¬¾¾Ê¿·ò¡Ê70¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê25¡Ë¤¬Ê±¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÊÆÅÄ·ë¤ÎÁÄÉã¡¦±ÊµÈ¤òñ¨¡¹¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
·ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ«¥É¥é¤Ï·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Âç¥¹¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢ËÜ²»¤é¤·¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤¬¼Â¤Ï»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
ËÜÌ¾¤ÏÎëÌÚËö¼·¡£7¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¡¢1953Ç¯11·î¤Ë°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÍê¤Þ¤ì¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¡£°¦ÃÎ¸©Î©Ë¶¶¹©¶È¹â¹»¡Ê¸½¡¦°¦ÃÎ¸©Î©Ë¶¶¹©²Ê¹âÅù³Ø¹»¡Ë¤òÃæÂà¸å¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¼÷»ÊÅ¹¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¡£¼÷»Ê¿¦¿Í¤ÏÆ´¤ì¤Î¿¦¶È¤À¤Ã¤¿¡£
¿´¶¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤ÏÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØÂÀÊ¿ÍÎ¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¡Ù¡Ê1963Ç¯¡Ë¤ò¸«¤¿¤«¤é¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¤ò¥è¥Ã¥È¤ÇÃ±ÆÈ²£ÃÇ¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÄÇ¯¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¡£·ò¤µ¤ó¤âËÁ¸±¿´¤òÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¤¹¤ë¡£1970Ç¯¡¢¤Þ¤À16ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
½µ´©»ï¤ÇÍµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î½»½ê¤òÃÎ¤ê¡¢Åìµþ¡¦À®¾ë¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¤¿¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÀÐ¸¶¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£¥Ä¥Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤í¤·¤¤¤Þ¤Ç¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ÃÇ¤é¤ì¤¿¡£·ò¤µ¤ó¤Ë¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤ÎÀÐ¸¶¥×¥í¤Ï±Ç²èÀ©ºî¤¬½çÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â·ò¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ÇÐÍ¥ÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤ê¡¢¼¡¤ËÃæ·ø¤Î·àÃÄ¥Õ¥¸¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á1ËÜ¤¬Æ´¤ì¤ÎÍµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤¿·º»ö¥É¥é¥Þ¡ØÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¾¡¿·ÂÀÏº¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
1972Ç¯7·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë·ò¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï1974Ç¯2·î¤ÎÂè81²ó¡£ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÈÈ¿ÍÌò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
Ä¾¸å¡¢TBS¤ÎÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¿¥í¥¦¡Ù¡Ê1973Ç¯¡Ë¤Î¥¿¥í¥¦Ìò¤ÎÁª¹Í¤Ë¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤ÏÍî¤Á¤¿¡£¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤ÏÆóËçÌÜÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤¿¼ÄÅÄ»°Ïº¡Ê75¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Íî¤Á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£20ºÐ¤À¤Ã¤¿1974Ç¯¡¢Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£·àÃÄ¥Õ¥¸¤Î¼ç±éÉñÂæ¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿ºî²È¤¬¡¢¾¡¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØºÂÆ¬»Ô¸æÍÑÎ¹¡Ù(1972Ç¯)¤ÎµÓËÜ¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿±ï¤Ç¡¢¾¡¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÉñÂæ¤ò¸«¤ËÍè¤¿¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï·ò¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤é¤·¤¯¡¢¡Ö¾¡¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¡£¤¯¤·¤¯¤âÍµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤È¾¡¤µ¤ó¤Ï¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¡¤µ¤ó¤È·ò¤µ¤ó¤¬²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹µ¼¼¡£¾¡¤µ¤ó¤Ï·ò¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¸å¡¢ÅâÆÍ¤Ë¡Ö¤ªÁ°¡¢µþÅÔ¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£·ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¾¡¤µ¤ó¤ÏÈþ´é¤Ç¿ÈÄ¹¤¬179¥»¥ó¥Á¤â¤¢¤ë·ò¤µ¤ó¤Ë¾ÍèÀ¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£°ìÊý¤Ç·ò¤µ¤ó¤ÏµþÅÔ¤Ë¹Ô¤¯°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤ËµþÅÔ¡¦ÂÀ¿Á¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¾¡¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¸¡ØºÂÆ¬»ÔÊª¸ì¡Ù(1974Ç¯)¤Î»£±Æ¤ò»ß¤á¡¢·ò¤µ¤ó¤Ë¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¡£
¡Ö²¶¤¬¸À¤¦¤«¤é¼Çµï¤·¤Æ¤ß¤í¡×¡Ö¤³¤³¤Ë²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£´é¤ò¾å¤²¤Æ¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¾¡¤µ¤ó¤Ï»×¤¤¤Ä¤¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¿Í¤Ç¡¢¼ã¼êÇÐÍ¥¤ä¼ã¼êµ¼Ô¤òº¤¤é¤»¤ë¤Î¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
¥Æ¥¹¥È¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¾¡¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯²¶¤Î²£¤Ç¸«¤Æ¤í¡×¡£¾¡¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ò¸«¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·ò¤µ¤ó¤ÏµþÅÔ¤ËÍè¤¿¤éÌò¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ã¸¤¤´üÂÔ¤âÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸«¹þ¤ß°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Íè¤ëÆü¤âÍè¤ëÆü¤â¾¡¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ò¸«¤ë¤À¤±¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£