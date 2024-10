「日本一美しいドラマー」と称されるガールズバンド「きみとバンド」の大野真依が、BSよしもと(BS265ch)で放送中の「競輪LIVE!チャリロトよしもと」にレギュラー出演中。大野さんはこれがテレビ番組初レギュラーとなる。番組はスマートフォンやパソコンでホームページ「BS吉本動画配信」でもリアルタイム視聴が可能だ。毎週月曜〜金曜22:00〜23:00放送中で、大野さんは毎週火曜MC、お笑いコンビ・レ

ログインして続きを読む

The post 大野真依(きみとバンド)、テレビ初レギュラー 「チャリロト」番組でレインボーとともにMCを務める first appeared on GirlsNews.