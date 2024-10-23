＜朝鮮日報＞尹大統領「石投げられても進む」　与党代表「民心に従う」…隔たり鮮明

＜東亜日報＞与党代表「このままでは夫人関連法案の阻止、困難に」　尹大統領は不快感　

＜中央日報＞与党代表　大統領妻巡る３要求「竜山はイエスかノーか答えよ」

＜ハンギョレ＞「石投げられても進む」　与党代表の刷新要求に耳ふさいだ尹大統領

＜京郷新聞＞与党代表「民心に従う」　尹大統領「石投げられても進む」

＜毎日経済＞「韓商の経済圏が韓国の経済領土」　世界韓人ビジネス大会開幕

＜韓国経済＞現代自がインドで大規模上場　鄭義宣会長「インドが未来」
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