＜朝鮮日報＞尹大統領「石投げられても進む」 与党代表「民心に従う」…隔たり鮮明



＜東亜日報＞与党代表「このままでは夫人関連法案の阻止、困難に」 尹大統領は不快感



＜中央日報＞与党代表 大統領妻巡る３要求「竜山はイエスかノーか答えよ」



＜ハンギョレ＞「石投げられても進む」 与党代表の刷新要求に耳ふさいだ尹大統領



＜京郷新聞＞与党代表「民心に従う」 尹大統領「石投げられても進む」



＜毎日経済＞「韓商の経済圏が韓国の経済領土」 世界韓人ビジネス大会開幕



＜韓国経済＞現代自がインドで大規模上場 鄭義宣会長「インドが未来」

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