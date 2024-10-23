本日の予定【発言・イベント】
22:00 ボウマンFRB理事、フィラデルフィア連銀主催フィンテックイベント挨拶
ブリーデン英中銀副総裁、国際金融協会（IIF）主催イベント出席
23:00 ラガルドECB総裁、IMF世銀年次総会「欧州経済：課題と今後の道筋」講演
レーンECBチーフエコノミスト、国際金融協会（IIF）主催イベント出席
23:30 米週間原油在庫統計
24日0:30 チポローネECB理事、中央銀行デジタル通貨（CBDC）に関する討論会参加
1:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、講演（質疑応答なし）
エスクリバ・スペイン中銀総裁、国際金融協会（IIF）主催イベント出席
2:00 オアNZ中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所主催「経済不安定下の金融政策」講演
3:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
3:15 クノット・オランダ中銀総裁、国際金融協会（IIF）主催イベント出席
3:45 ベイリー英中銀総裁、アダムズ国際金融協会（IIF）会長、会談
4:00 植田日銀総裁、講演
センテノ・ポルトガル中銀総裁、討論会出席
マカオ来訪者数（9月）
G20財務相中銀総裁会議（24日まで）
植田日銀総裁、米国出張（～27日）
氷見野日銀副総裁、米国出張（～25日）
IMF世銀年次総会（～26日）
BRICS首脳会議（～24日）
プーチン露大統領とイラン・ペゼシュキアン大統領、会談
米主要企業決算
ボーイング、AT＆T、コカコーラ、Tモバイル、IBM、テスラ、ラムリサーチ
※予定は変更することがあります
ブリーデン英中銀副総裁、国際金融協会（IIF）主催イベント出席
23:00 ラガルドECB総裁、IMF世銀年次総会「欧州経済：課題と今後の道筋」講演
レーンECBチーフエコノミスト、国際金融協会（IIF）主催イベント出席
23:30 米週間原油在庫統計
24日0:30 チポローネECB理事、中央銀行デジタル通貨（CBDC）に関する討論会参加
1:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、講演（質疑応答なし）
エスクリバ・スペイン中銀総裁、国際金融協会（IIF）主催イベント出席
2:00 オアNZ中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所主催「経済不安定下の金融政策」講演
3:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
3:15 クノット・オランダ中銀総裁、国際金融協会（IIF）主催イベント出席
3:45 ベイリー英中銀総裁、アダムズ国際金融協会（IIF）会長、会談
4:00 植田日銀総裁、講演
センテノ・ポルトガル中銀総裁、討論会出席
マカオ来訪者数（9月）
G20財務相中銀総裁会議（24日まで）
植田日銀総裁、米国出張（～27日）
氷見野日銀副総裁、米国出張（～25日）
IMF世銀年次総会（～26日）
BRICS首脳会議（～24日）
プーチン露大統領とイラン・ペゼシュキアン大統領、会談
米主要企業決算
ボーイング、AT＆T、コカコーラ、Tモバイル、IBM、テスラ、ラムリサーチ
※予定は変更することがあります