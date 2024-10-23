日経225先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円安の3万8280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41524.69円 ボリンジャーバンド3σ
40505.93円 ボリンジャーバンド2σ
39487.16円 ボリンジャーバンド1σ
39250.00円 一目均衡表・転換線
38768.00円 5日移動平均
38468.40円 25日移動平均
38411.96円 22日日経平均株価現物終値
38280.00円 23日夜間取引終値
38211.60円 75日移動平均
38196.90円 200日移動平均
37935.00円 一目均衡表・基準線
37449.64円 ボリンジャーバンド-1σ
36745.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36430.87円 ボリンジャーバンド2σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
35412.11円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41524.69円 ボリンジャーバンド3σ
40505.93円 ボリンジャーバンド2σ
39487.16円 ボリンジャーバンド1σ
39250.00円 一目均衡表・転換線
38768.00円 5日移動平均
38468.40円 25日移動平均
38411.96円 22日日経平均株価現物終値
38280.00円 23日夜間取引終値
38211.60円 75日移動平均
38196.90円 200日移動平均
37935.00円 一目均衡表・基準線
37449.64円 ボリンジャーバンド-1σ
36745.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36430.87円 ボリンジャーバンド2σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
35412.11円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース