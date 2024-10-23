　23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円安の3万8280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41524.69円　　ボリンジャーバンド3σ
40505.93円　　ボリンジャーバンド2σ
39487.16円　　ボリンジャーバンド1σ
39250.00円　　一目均衡表・転換線
38768.00円　　5日移動平均
38468.40円　　25日移動平均
38411.96円　　22日日経平均株価現物終値
38280.00円　　23日夜間取引終値
38211.60円　　75日移動平均
38196.90円　　200日移動平均
37935.00円　　一目均衡表・基準線
37449.64円　　ボリンジャーバンド-1σ
36745.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36430.87円　　ボリンジャーバンド2σ
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
35412.11円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース