²¦½÷¤ò°Æ¤¸¤ë¿´Í¥¤·¤¤¥á¥¤¥É¡£Èà½÷¤ËÇ÷¤ë¥Ô¥ó¥Á¤ò¸É±¤¬²ÚÎï¤Ë²óÈò¡¿°ÌòÎá¾î¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡¡²¦»Ò¡Ä¡Ä¼ÙËâ¤Ã¦
¡Ø°ÌòÎá¾î¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡¡²¦»Ò¡Ä¡Ä¼ÙËâ¤Ã¡Ù¡Ê¤·¤¤¤Ê¤ß¤Ê¤ß¡§Ì¡²è¡¢Èì¿§¤Î±«¡§¸¶ºî¡¢»ËÊâ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û¡È¾Ð¤ï¤Ê¤¤¸É±¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥ê¥¹¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ°À¤¤¬ÎÙ¹ñ¤Î²¦½÷¡¦¥Õ¥£¥ª¥Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢½¾·»¤Î²¦»Ò¡¦¥¢¥ë¥ô¥£¥ó¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ»à¤ó¤À¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£²áµî¤Ë´¬¤Ìá¤ê¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ°À¤¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥£¥ª¥Ê¤ÎÌ¤Íè¤ò´í×ü¤¹¤ë¡£Èà½÷¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¤Ï¥¢¥ë¥ô¥£¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ê¡¢¥Õ¥£¥ª¥Ê¤Î¶µ°é·¸¤È¤·¤ÆÎÙ¹ñ¤ËÉë¤¯¤³¤È¤Ë¡½¡½¡£¾Ð¤ï¤Ê¤¤¸É±¤ÈÎäÅ°²¦»Ò¤Î¥Ä¥ó¡ß¥¯¡¼¥ë¡á¥é¥Ö!? ¡Ø°ÌòÎá¾î¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡¡²¦»Ò¡Ä¡Ä¼ÙËâ¤Ã¡Ù¤ò¡¢°ìÉô´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª