Amazonと東映による『【推しの子】』実写映像化 共同プロジェクト。本日、ドラマシリーズ全8話の主題歌を担当する8組のアーティストが発表された。2020年に週刊ヤングジャンプにて赤坂アカと横槍メンゴのタッグで連載スタートした『【推しの子】』は、伝説的アイドル・アイの子どもとして転生するファンタジックな設定とショッキングな描写もいとわないサスペンス要素、“芸能界”に切り込む斬新なストーリーで、幅広い世代に話題の作品。アニメ第2期も反響が大きい中、先日最終回を迎えた。

概要

ドラマシリーズ配信開始日:2024年11月28日(木)21:00よりPrime Videoにて世界独占配信開始

11月28日(木)21:00 第1話〜第6話

12月5日(木)21:00 第7話〜第8話



作品の視聴には会員登録が必要です。(Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ)



映画公開日:2024年12月20日(金)より東映配給にて全国公開

※配信・公開内容、スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

話数:ドラマシリーズ全8話+映画



原作:「【推しの子】」赤坂アカ×横槍メンゴ(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)

出演:櫻井海音 齋藤飛鳥 齊藤なぎさ 原 菜乃華 茅島みずき あの

安達祐実 志田未来 中村 蒼 戸塚純貴 濱田マリ 尾美としのり

山下幸輝 杢代和人 なえなの 柊太朗 黒田昊夢 簡 秀吉 菊地姫奈

竹財輝之助 石井杏奈 青柳 翔 稲垣来泉 岩川 晴 斉藤柚奈 永瀬ゆずな

倉科カナ 金子ノブアキ / 成田 凌 / 要 潤 吉田鋼太郎



企画・プロデュース:井元隆佑

脚本:北川亜矢子

音楽:fox capture plan

監督:スミス、松本花奈

コピーライト:©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・東映 ©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・2024 映画【推しの子】製作委員会

【推しの子】ドラマ&映画公式HP:https://oshinoko-lapj.com

【推しの子】ドラマ作品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DH2TZXGF

【推しの子】ドラマ&映画公式X:https://x.com/oshinoko_lapj

【推しの子】ドラマ&映画公式Instagram:@oshinoko_lapj

【推しの子】ドラマ&映画公式TikTok:@oshinoko_lapj

【推しの子】ドラマ&映画公式YouTube:www.youtube.com/@oshinoko_lapj

実写映像化プロジェクトでは、主演の櫻井海音ほか、齋藤飛鳥、齊藤なぎさ、原菜乃華、茅島みずき、あの、成田凌らが集結。さらに吉田鋼太郎、倉科カナ、金子ノブアキ、要潤らベテラン勢が脇を固めている。そしてこの度、ドラマ『【推しの子】』全8話の主題歌がエピソード毎ですべて異なることが明らかとなり、各話の主題歌を担当するアーティストが一挙解禁された。参加アーティストは、MY FIRST STORY、ロクデナシ、Da-iCE、I's、ヤバイTシャツ屋さん、WANIMA、水曜日のカンパネラ、梅田サイファーら8組。公開されたドラマ主題歌プレイリスト映像では、エピソード毎に描かれる本編シーンと合わせて、各アーティストの担当回と曲名も解禁。第1話の主題歌に起用されたのは、MY FIRST STORYの「アクマ」。続く第2話は、ロクデナシの「草々不一」、第3話はDa-iCEの「オレンジユース」、第4話はI'sの「Past die Future」、第5話はヤバイTシャツ屋さんの「ええがな」、第6話はWANIMAの「爛々ラプソディ」、第7話は水曜日のカンパネラの「動く点P」、第8話は梅田サイファーの「REVENGE」が使用される。8組による主題歌を使用した各話のダイジェスト映像が、毎週日曜よる11時より放送中の「EIGHT-JAM」(テレビ朝日系)にて、オンエア内のTVCMとして放送予定。初回は、11月3日の放送中にMY FIRST STORYの主題歌「アクマ」を使用した1話のダイジェスト映像(関東エリアのみ)と、ロクデナシの主題歌「草々不一」を使用した 2話のダイジェスト映像が流れ、以降7週連続で映像が解禁となる。また、ドラマの主題歌や劇中でアイドルグループ・B小町が歌うオリジナル楽曲、作品のサウンドトラックを収録したドラマ&映画『【推しの子】』プレイリストも本日よりAmazon Musicで公開。主演の櫻井海音がナビゲーターとして参加し、ドラマ&映画『【推しの子】』の音楽の世界へ誘う。ドラマシリーズは、11月28日21時より世界独占配信スタート。◆ ◆ ◆曲名:「アクマ」アーティスト名:MY FIRST STORY作詞・作曲:MY FIRST STORY.CHIMERAZ(INTACT RECORDS)▼MY FIRST STORY コメントドラマ『【推しの子】』の大事な第1話の主題歌を務めさせていただくということで、僕たちだからこそ表現できる音楽の世界観でドラマをここから盛り上げていけたらという想いで制作しました。ドラマと共に「アクマ」も聴いて楽しんでいただけたら嬉しいです。曲名:「草々不一」アーティスト名:ロクデナシ作詞・作曲・編曲:カンザキイオリ(ビクターエンタテインメント)▼ロクデナシ コメント今回ドラマ『【推しの子】』主題歌を務めさせていただけて、とても光栄です。第2 話の主題歌として、ボカロP のカンザキイオリさんと「草々不一」という楽曲を制作しました。葛藤を抱えながらも、アクアとの出会いを機に歩み出していく有馬かなの姿を描いた楽曲になっているので、ドラマと合わせて愛される曲になれば嬉しいです。曲名:「オレンジユース」アーティスト名:Da-iCE作詞:工藤大輝作曲:工藤大輝 | MAKKA編曲:工藤大輝 | MAKKA(avex trax)▼Da-iCE・工藤大輝 コメント僕達が担当する第3話は恋リアのあかねパートということで、あかねにしっかりフォーカスできるような楽曲を作ろうというアプローチで制作をはじめ、合唱部の皆さんに協力していただいたり、冒頭のセリフも実際にあかね役の茅島みずきさんに言っていただいたり、スペシャルな編成になっています。その上で、青春という大きなテーマと茜というテーマを合わせて、青い春では無く茜色の春「オレンジユース」とさせていただきました。是非映像と併せてお楽しみください。曲名:「Past die Future」アーティスト名:I's作詞・作曲:あの編曲:I's(TOY’S FACTORY / Nyang Nyang Records)▼I's コメントドラマ『【推しの子】』の第4話を担当させていただけてとても光栄です。「Past die Future」は本作でMEMちょ役をつとめさせていただいてるVo.Gt.あのが撮影現場で浮かんだメロディと歌詞を形にした楽曲となっており、MEMちょ役を演じずには生まれなかった、思い入れの強い一曲になっております。昨日までの自分とオサラバして何が何でもこの世界で生きて魅せるという意思のこもった曲です。ぜひ聴いてください。曲名:「ええがな」アーティスト名:ヤバイTシャツ屋さん作詞・作曲:こやまたくや編曲:ヤバイTシャツ屋さん(ユニバーサルシグマ / BADASS)▼ヤバイTシャツ屋さん コメントまさかの!【推しの子】に関われる日が来るとは思ってもみなかったので驚きました。原作もドラマ脚本も読み込ませてもらい、歌詞の着地点に悩みながらもシリアスかつポップな楽曲に仕上がったと思います。とりあえず一回聴いてみてくれたらええがな〜!ライブでも盛り上がりそうでええがな〜。(こやまたくや/ G, Vo)最新話をいつも楽しみに待っている大好きな作品の実写化の主題歌!嬉しさと同時に「どこでヤバイTシャツ屋さんがかかるん!?」と驚きましたが、楽曲「ええがな」は【推しの子】の持つポップさやダークさにピッタリな曲となりました。早くライブでも披露したくてうずうずしてるほどお気に入りの曲です!どこで曲がかかるのか楽しみ!!!(ありぼぼ/ B, Vo)主題歌のオファーを頂いた時にはメンバー一同大喜びでした!大人気作品の実写化主題歌ということもあり悩みながらの制作でしたが、作品の登場人物たちのように、ヤバイTシャツ屋さんとしてもこの楽曲で新しい挑戦が出来ました。視聴者の皆にもきっと気に入ってもらえると思います!ヤバT渾身の一曲をぜひ楽しんでください!!(もりもりもと/ Dr, Cho)曲名:「爛々ラプソディ」アーティスト名:WANIMA作詞・作曲:KENTA編曲:WANIMA(unBORDE / Warner Music Japan)▼WANIMA コメント今までのWANIMAとこれからの WANIMAを絶妙なバランスで整えることが出来ました。グッドもバッドも叫び散らしながらやるべきことに悩み、今ここに存在することを示し出す楽曲です。曲名:「動く点P」アーティスト名:水曜日のカンパネラ作詞・作曲:ケンモチヒデフミ(Atlantic Japan / Warner Music Japan)▼水曜日のカンパネラ コメントこの度は素晴らしい作品に携わることが出来たこと、大変嬉しく思います。今回書き下ろした新曲は、アクアとあかねの二人の境遇や心情を、数学の問題に出てくる「動く点P・Q」になぞらえて作ってみたものです。自分の過去や役割といったものにとらわれず自由に生きてもいいのでは、というメッセージも込めてみました。ドラマ『【推しの子】』と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。曲名:「REVENGE」アーティスト名:梅田サイファー作詞:テークエム, teppei, KennyDoes作曲:peko, Cosaqu(Sony Music Labels Inc.)▼梅田サイファー コメントドラマ『【推しの子】』の持つ、光と陰の部分が梅田サイファーのそれぞれのMCが持つダークな側面とも重なる部分があり、そこに焦点を当てて表現させて頂きました!ドラマ『【推しの子】』第8話テーマソング「REVENGE」是非聞いてください!◆ ◆ ◆©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・東映