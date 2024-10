昨年3月に俳優葉山奨之(しょうの、28)と結婚し、今月8日に第1子を出産した歌手きゃりーぱみゅぱみゅ(31)が23日までにX(旧ツイッター)を更新。出産状況について言及した。

「切迫流産にも切迫早産にもなるとは」とつづり、汗の絵文字を3つも重ねた。

きゃりーの告白に対し「それは本当に大変ですね…。強さと前向きな気持ちを送ります!体調はいかがですか?一人じゃないので、いつでも頼ってくださいね」「きゃりーちゃん無理しないでね…安静にね…」「大変だったね!ゆっくり休んでね!と言いたいところだけど赤ちゃんが産まれたらずっとお母さんでゆっくりできることなんてないよね…お身体にお気をつけて家族の時間を過ごしてね」などのコメントが寄せられていた。

きゃりーは今月8日にSNSを通じて第1子誕生を報告。「Welcome to the new world I’ve been looking forward to meeting you! 産まれてきてくれてありがとう」とつづり、生まれたての子どもが布団に潜り込む写真をアップした。

妊娠を報告した4月23日のインスタグラムには、大型の足の裏にもたれかかる自身の写真をアップし「Hello My Baby お腹の中に赤ちゃんがいます。会える日を楽しみに待ってるよ」とつづっていた。

きゃりーぱみゅぱみゅは1993年(平5)1月29日、東京都生まれ。読者モデルとして活動後、中田ヤスタカ氏プロデュースで11年にミニアルバム「もしもし原宿」でCDデビュー。「つけまつける」などヒット曲多数。日本の「カワイイ文化」中心人物の1人。157センチ。血液型B。正式名は「きゃろらいんちゃろんぷろっぷきゃりーぱみゅぱみゅ」。