NHKÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡Ö¥ì¥Ù¥ë31¡×Êó¹ð¡ª¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡ªÅìµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤«¤é¤â½ËÊ¡
NHKÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬23Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£31ÅÙÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖLV31¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤Î³¨Ê¸»ú¤È¡Ö#1022¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡£Ç»º°¤ÎÄ¹Âµ¥Ë¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢±¦¼ê¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
ÃæÀî¥¢¥Ê¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÎÁà½÷»Ò¼ïÌÜÊÌ¾²±¿Æ°¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¼¾åçý°¦¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Þ¤¤¤Á¤ã¡¼¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÊÖ¿®¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö¥¥á¥Ý¡¼¥º¡¢¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¥¥á¥Ý¡¼¥º¡¢¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¾å¤¬¤ëÅÙ¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÃæÀî¥¢¥Ê¤ÏÉã¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢10ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢ÆîÊÆ¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ºß½»¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ä±þ¾ÅÆîÆ£ÂôÃæÅùÉô¡¦¹âÅùÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢·ÄÂçÂ´¶È¸å¤Î16Ç¯¤ËNHK¤ØÆþ¶É¡£½©ÅÄ¡¢¹Åç¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¡¢Åìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤Î³«²ñ¼°À¸Ãæ·Ñ¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¿§¤¬¡¢È©¤ËÆ±²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍç¡©¡×¡ÖÍç¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¿Í¤â¤ª¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£