¡ÚÄÉ²±¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Û17Ç¯¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¡ÆÃ¼ì¤ÊÇÏ¾ì¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤í¡¡¿À¤¬¤«¤Ã¤¿ÉðËµ³¼ê¤ÎÈ½ÃÇ
¡¡¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¥Ó¥Ç¥ª¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£¶¥ÇÏ¾ì¤Î³°¼þ±è¤¤¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¥¿¥ï¡¼¡×¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë±ÇÁü¤Ç¡¢³ÆÇÏ¤Î°ÌÃÖ¼è¤ê¡¢ÉÔÍø¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¿ÊÏ©Ë¸³²¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ê¤É¤òºÛ·è°Ñ°÷¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¥Ó¥Ç¥ª¡£º£¤äJRA¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î1Æ¬Ê¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÆÍ¤È´¤±¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê³°¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î±ÇÁü¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¶¯¤µ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤Æ²þ¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÉÔÎÉÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤À¡£¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òÁà¤ëÉðËµ³¼ê¤Î¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤Ï¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÏÄÁ¤·¤¯½ÐÃÙ¤ì¤ë¡£¥²¡¼¥È¤¬³«¤¯Á°¤ËÆÍ¿Ê¤·¡¢Á°Èâ¤Ë´é¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¸åÊý¤«¤é2ÈÖ¼ê¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤É¤è¤á¤¯¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÎäÀÅ¤Ë±¿¤Ö¤Î¤¬ÉðËµ³¼ê¤À¡£
¡¡Â¾ÇÏ¤¬·ù¤¦Æâ¤Ø¤È¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¸þÀµÌÌ¤Ç½ù¡¹¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¡£ÉðËµ³¼ê¤ÏÊÖ¤·ÇÏ¤Ç´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÖÆÃ¼ì¤Ê¼Ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÖ¤·ÇÏ¤Î´¶¤¸¤Ç¤³¤Ê¤»¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤¬»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÆâ¤Ø¤ÈÍ¶Æ³¤·¤¿¡×¡£ÇÏ¾ì¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤Ê¤é¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤«¡£ÊÖ¤·ÇÏ¤«¤éÃ°Ç°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡£Ì¾¼ê¤Ï¼þÅþ¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â3¡Á4¥³¡¼¥Ê¡¼¤òºÇ¾®È¾·Â¤Ç²ó¤êÂ³¤±¡¢4³Ñ¤Ç¤Ï²¿¤È2ÈÖ¼ê¡£¤½¤³¤«¤é¤¬¡¢¤Þ¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£³°¤Ø¤ÈÆ°¤«¤·¡¢4Ê¬¤É¤³¤íÉÕ¶á¤Ç±¦¥à¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¡£ÉÔÎÉÇÏ¾ì¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊµÓ¤µ¤Ð¤¤Ç¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÏÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤ÎµÓ¸µ¤«¤é¤Ï¿å¤·¤Ö¤¤¬»þÀÞ¾å¤¬¤ê¡¢ÅÚ¤¬·¡¤é¤ì¤Æ¸åÊý¤Ø¤ÈÈô¤ÖÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎµÓ¸µ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤¬°ìÀÚ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÄÌ¤ë¤Ù¤¥³¡¼¥¹¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡¢ÉðËµ³¼ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥µ¥È¥Î¥¯¥é¥¦¥ó¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¼óº¹¤·¤Î¤¤¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ÄÌ¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤º¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥µ¥È¥Î¥¯¥é¥¦¥ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤¿¡£¡Ö¥µ¥È¥Î¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÄý²»¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£É¬»à¤À¤Ã¤¿¤¬ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤¿¡×¡£ÉðËµ³¼ê¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¾¡¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ä¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£