¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£²ÝÂê¤ÏÌÀ³Î¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡º£µ¨½ªÎ»¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼Êó¹ð
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬22Æü¡¢»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ëº£µ¨¤ÎÊó¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢CS¤ÇDeNA¤ËÇÔ¤ì¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£Á°Æü¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤¬¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÁª¼ê¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¡ÖÍèÇ¯¤ÏÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÃ»´ü·èÀï¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤ÏÌÀ³Î¤Ë½Ð¤¿¡£¤½¤³¤òÊä¶¯¤ä¿·ÀïÎÏ¤Ç¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£²ÝÂê¤ÏÌÀ³Î¡×¤ÈÂ©¤òÅÇ¤¤¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£¤³¤Î½©¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÃ»´ü½¸Ãæ·¿¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£