今月初めに大親友だった弟を亡くしたマドンナ。心痛から静かな生活を送っていたようだけれど、少しづつ回復しているよう。現地時間10月17日(木)にマディソン・スクエア・ガーデンで開催されたビリー・アイリッシュのワールドツアーの公演に行っていたことが明らかになった。12歳の双子の娘ステラ、エステルも一緒だったという。今週に入ってマドンナはそのときの様子をインスタグラムに投稿、バックステージで撮影したビリーとの4ショットを披露した。

マドンナは「外に出るのはいいものだね」とコメントしている。インスタグラムにはビリーが「When the Party's Over」をパフォーマンスする様子や、娘たちがビリーの歌声に合わせて「Birds of a Feather」を歌うシーンも動画で投稿している。残念ながらインスタグラムには写っていないけれど交際中のアキーム・モリスも一緒だったことがわかっている。

セレブといえばVIPシートで楽しむのがお約束。マドンナクラスなら超のつくいい席が用意されていると思いきや、この日彼女たちがいたのは一般席。コンサートに来ていた人が新聞「ニューヨークポスト」に語っている。「普通の席で見ていた」「マドンナはコンサートの間、ずっと座っていた。子どもたちとセルフィーを撮っていた」とコメント。またマドンナ一行がコンサートの最後までちゃんと客席にいたと証言していた。

ちなみにビリーのワールドツアー「Hit Me Hard And Soft: The Tour」は先月スタートしたばかり。これから北米各地を巡った後、オーストラリアへ。その後、来年7月下旬までヨーロッパを周ることになっている。テイラー・スウィフトのワールドツアー「The Eras」に続いて、セレブの出没スポットになるのか要注目。