¡Ö¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¿®ÍêÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×µð¿Í¡¦ÀõÌî¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Î¶ìÇº¡¡Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö²ÝÂê¤ÏÁ´Éô¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëµï¾ì½ê¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££Ã£ÓºÇ½ª£Ó¤Ç¤Ï£±»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£½ÐÈÖ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢·ë²Ì¤â»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼ý³Ï¤È²þÁ±ÅÀ¤Î¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë²ù¤·¤¤¤³¤È¤ä¶ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡££¸·î¤Ïº£µ¨½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂÇÎ¨£³³ä£´Ê¬£¸ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢£¹·î°Ê¹ß¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£¹ÎÒ¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£¼éÈ÷¤Ç¤â°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¯¥×¥ì¡¼¤¬»¶¸«¡£¡Ö²ÝÂê¤ÏÁ´Éô¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¼éÈ÷¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¡£Áö¹¶¼é¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¼Â¤ê¤Î½©¤ò²á¤´¤·¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊµÜÆâ¡¡¹§ÂÀ¡Ë