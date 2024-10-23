üâ¶¶¾°À®»á¡¢µð¿Í¥É¥é£±¸õÊäÉâ¾å¤Î´ØÂç¡¦¶â´Ý¤ÏÆâ³Ñ¤¤Ã¤Á¤êÆÍ¤±¤ë¡È¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¡É
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é£±¤ËÉâ¾å¤·¤¿´ØÂç¡¦¶â´ÝÅê¼ê¤Ï¡¢±ÇÁü¤Ç²¿ÅÙ¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Êº¸¤ÎËÜ³ÊÇÉ¤È¸À¤¨¤ë¡£»°¿¶¤òÂ¿¤¯Ã¥¤¨¤ë¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¿ÈÄ¹¤Ï£±£¸£°¥»¥ó¥Á¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹ºÇÂ®£±£µ£´¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ïµå°Ò¤â¥¥ì¤â½½Ê¬¡£¤À¤±¤É¡¢²¿¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤¬À©µåÎÏ¤Î¹â¤µ¡£¸«¤¿±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢º¸±¦Ìä¤ï¤ºÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤ò¤¤Ã¤Á¤êÆÍ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤¯¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¥¢¥Ð¥¦¥È¤À¤È¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Ïº£µ¨¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿°æ¾å¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤é¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Èº¸Åê¼ê¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£»ä¤â¿·¿Í¤À¤Ã¤¿£°£°Ç¯¤Ï¹©Æ£¤µ¤ó¡¢¥á¥¤¤È¶¦¤Ë¥í¡¼¥Æ¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¤ÏÆâ³¤¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤ê¤È¡¢£²¥±¥¿¾¡¤Æ¤ëº¸ÏÓ¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òµåÃÄ¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¶¥¹ç³Ð¸ç¤ÇÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤·¡¢³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤é¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÊä¶¯¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦郄¶¶¡¡¾°À®¡Ë