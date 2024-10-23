アーセナルvsシャフタール スタメン発表
[10.22 欧州CLリーグフェーズ第3節](エミレーツ スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 9 ガブリエル・ジェズス
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
GK 36 T. Setford
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 50 Z. Monlouis
DF 61 J. Robinson
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 N. Butler-Oyedeji
監督
ミケル・アルテタ
[シャフタール]
先発
GK 31 ドミトロ リズニク
DF 5 V. Bondar
DF 13 Pedro Henrique
DF 22 ミコラ マトヴィエンコ
DF 26 Y. Konoplia
MF 7 Eguinaldo
MF 8 D. Kryskiv
MF 10 H. Sudakov
MF 11 オレクサンドル ズブコフ
MF 21 A. Bondarenko
FW 14 ダニロ シカン
控え
GK 72 K. Fesiun
DF 16 I. Azarovi
DF 17 Vinícius Tobias
DF 18 A. Ghram
MF 4 バルトル・フランジッチ
MF 6 タラス ステパネンコ
MF 9 M. Shved
MF 30 Marlon Gomes
MF 37 Kevin
MF 38 Pedrinho
MF 39 Newerton
FW 2 L. Traoré
監督
Marino Pusic
※28:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 9 ガブリエル・ジェズス
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 32 ネト
GK 36 T. Setford
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 50 Z. Monlouis
DF 61 J. Robinson
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 N. Butler-Oyedeji
監督
ミケル・アルテタ
[シャフタール]
先発
GK 31 ドミトロ リズニク
DF 5 V. Bondar
DF 13 Pedro Henrique
DF 22 ミコラ マトヴィエンコ
DF 26 Y. Konoplia
MF 7 Eguinaldo
MF 8 D. Kryskiv
MF 10 H. Sudakov
MF 11 オレクサンドル ズブコフ
MF 21 A. Bondarenko
FW 14 ダニロ シカン
控え
GK 72 K. Fesiun
DF 16 I. Azarovi
DF 17 Vinícius Tobias
DF 18 A. Ghram
MF 4 バルトル・フランジッチ
MF 6 タラス ステパネンコ
MF 9 M. Shved
MF 30 Marlon Gomes
MF 37 Kevin
MF 38 Pedrinho
MF 39 Newerton
FW 2 L. Traoré
監督
Marino Pusic
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります