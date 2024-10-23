[10.22 欧州CLリーグフェーズ第3節](エミレーツ スタジアム)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 5 トーマス・パーティ

MF 9 ガブリエル・ジェズス

MF 11 ガブリエル・マルティネッリ

MF 41 デクラン・ライス

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 32 ネト

GK 36 T. Setford

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

DF 50 Z. Monlouis

DF 61 J. Robinson

MF 20 ジョルジーニョ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 49 M. Lewis-Skelly

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 30 ラヒーム・スターリング

FW 37 N. Butler-Oyedeji

監督

ミケル・アルテタ

[シャフタール]

先発

GK 31 ドミトロ リズニク

DF 5 V. Bondar

DF 13 Pedro Henrique

DF 22 ミコラ マトヴィエンコ

DF 26 Y. Konoplia

MF 7 Eguinaldo

MF 8 D. Kryskiv

MF 10 H. Sudakov

MF 11 オレクサンドル ズブコフ

MF 21 A. Bondarenko

FW 14 ダニロ シカン

控え

GK 72 K. Fesiun

DF 16 I. Azarovi

DF 17 Vinícius Tobias

DF 18 A. Ghram

MF 4 バルトル・フランジッチ

MF 6 タラス ステパネンコ

MF 9 M. Shved

MF 30 Marlon Gomes

MF 37 Kevin

MF 38 Pedrinho

MF 39 Newerton

FW 2 L. Traoré

監督

Marino Pusic

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります