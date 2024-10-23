ミランvsクラブ・ブルージュ 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第3節】(ジュゼッペ・メアッツァ)
ミラン 3-1(前半1-0)クラブ・ブルージュ
<得点者>
[ミ]クリスティアン・プリシッチ(34分)、ティジャーニ・ラインデルス2(61分、71分)
[ク]K. Sabbe(51分)
<退場>
[ク]R. Onyedika(40分)
<警告>
[ミ]ラファエル・レオン(50分)、アルバロ・モラタ(59分)、マッテオ・ガッビア(71分)、F. Camarda(88分)
[ク]J. Seys(20分)、アードン ヤシャリ(23分)、ミハウ スコラシュ(73分)
観衆:58,649人
ミラン 3-1(前半1-0)クラブ・ブルージュ
<得点者>
[ミ]クリスティアン・プリシッチ(34分)、ティジャーニ・ラインデルス2(61分、71分)
[ク]K. Sabbe(51分)
<退場>
[ク]R. Onyedika(40分)
<警告>
[ミ]ラファエル・レオン(50分)、アルバロ・モラタ(59分)、マッテオ・ガッビア(71分)、F. Camarda(88分)
[ク]J. Seys(20分)、アードン ヤシャリ(23分)、ミハウ スコラシュ(73分)
観衆:58,649人