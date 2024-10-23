【欧州CLリーグフェーズ第3節】(ジュゼッペ・メアッツァ)

ミラン 3-1(前半1-0)クラブ・ブルージュ

<得点者>

[ミ]クリスティアン・プリシッチ(34分)、ティジャーニ・ラインデルス2(61分、71分)

[ク]K. Sabbe(51分)

<退場>

[ク]R. Onyedika(40分)

<警告>

[ミ]ラファエル・レオン(50分)、アルバロ・モラタ(59分)、マッテオ・ガッビア(71分)、F. Camarda(88分)

[ク]J. Seys(20分)、アードン ヤシャリ(23分)、ミハウ スコラシュ(73分)

観衆:58,649人