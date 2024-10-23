R・マドリーvsドルトムント スタメン発表
[10.22 欧州CLリーグフェーズ第3節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 10 ルカ・モドリッチ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
DF 25 ニクラス・ジューレ
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 20 マルセル・ザビッツァー
MF 21 ドニエル・マーレン
MF 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 9 セール・ギラシ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
GK 35 マルセル・ロトカ
DF 3 バルデマール・アントン
DF 39 F. Mané
DF 42 A. Kabar
MF 13 パスカル・グロス
MF 23 エムレ・ジャン
MF 38 キエル・ベッチェン
MF 46 A. Azhil
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 37 C. Campbell
監督
ヌリ シャヒン
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 10 ルカ・モドリッチ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
DF 25 ニクラス・ジューレ
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 20 マルセル・ザビッツァー
MF 21 ドニエル・マーレン
MF 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 9 セール・ギラシ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
GK 35 マルセル・ロトカ
DF 3 バルデマール・アントン
DF 39 F. Mané
DF 42 A. Kabar
MF 13 パスカル・グロス
MF 23 エムレ・ジャン
MF 38 キエル・ベッチェン
MF 46 A. Azhil
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 37 C. Campbell
監督
ヌリ シャヒン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります