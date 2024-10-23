¤Ê¤Ç¤·¤³J¤Î»ÊÎáÅãMFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤Ï´Ú¹ñÀï¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡Ö¤è¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡º£²Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³¤³°ÁÈ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñ½÷»ÒÂåÉ½Àï¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¤òÀ¸¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤âÆüËÜ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ëMFÄ¹Ã«ÀîÍ£(¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C)¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç»î¹ç¤ò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¡£¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤È´Ø¤ï¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤ÎÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ï8·î¤ËÃÓÅÄÂÀÁ°´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤·¤Æ¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Þ¤Ç¤Ë¿·»Ø´ø´±¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñÀï¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Îº´¡¹ÌÚÂ§É×½÷»Ò°Ñ°÷Ä¹¤¬´ÆÆÄ¤òÂå¹Ô¡£Ç¯Æâ¤Ç¤Î½¢Ç¤È¯É½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¿·´ÆÆÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¸«¤Æ¤â¡Ø¤³¤Î¹ç½É¤É¤¦¤Ê¤ó¤À?¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öº£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö´ÆÆÄ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÆü´ÚÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´Ú¹ñÀï¤ÎÀè¤Ë¡¢¿·À¸¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿¿¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¡£Ä¹Ã«Àî¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¡Ö(ÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î)ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¸·¤·¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤º¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¾Ã¤¹¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤è¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èº£¸å¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡À®ÅÄÉÒÉË)
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ëMFÄ¹Ã«ÀîÍ£(¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C)¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç»î¹ç¤ò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¡£¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤È´Ø¤ï¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¿·´ÆÆÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¸«¤Æ¤â¡Ø¤³¤Î¹ç½É¤É¤¦¤Ê¤ó¤À?¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öº£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö´ÆÆÄ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÆü´ÚÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´Ú¹ñÀï¤ÎÀè¤Ë¡¢¿·À¸¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿¿¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¡£Ä¹Ã«Àî¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¡Ö(ÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î)ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¸·¤·¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤º¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¾Ã¤¹¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤è¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èº£¸å¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡À®ÅÄÉÒÉË)