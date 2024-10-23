ミランvsクラブ・ブルージュ スタメン発表
[10.22 欧州CLリーグフェーズ第3節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※25:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 11 クリスティアン・プリシッチ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
MF 18 ケビン・ゼローリ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
監督
パウロ・フォンセカ
[クラブ・ブルージュ]
先発
GK 22 シモン ミニョレ
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 44 ブランドン メヘレ
DF 55 マクシム デ カイパー
DF 65 J. Seys
MF 8 フリストス・ツォリス
MF 15 R. Onyedika
MF 20 ハンス ヴァナケン
MF 30 アードン ヤシャリ
MF 68 C. Talbi
FW 9 フェラン・ジュグラ
控え
GK 29 N. Jackers
DF 2 Z. Romero
DF 58 J. Spileers
DF 64 K. Sabbe
MF 10 H. Vetlesen
MF 27 カスパー ニールセン
FW 7 アンドレアス・スコフ・オルセン
FW 17 R. Vermant
FW 21 ミハウ スコラシュ
監督
Nicky Hayen
※25:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 10 ラファエル・レオン
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
MF 18 ケビン・ゼローリ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
監督
パウロ・フォンセカ
[クラブ・ブルージュ]
先発
GK 22 シモン ミニョレ
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 44 ブランドン メヘレ
DF 55 マクシム デ カイパー
DF 65 J. Seys
MF 8 フリストス・ツォリス
MF 15 R. Onyedika
MF 20 ハンス ヴァナケン
MF 30 アードン ヤシャリ
MF 68 C. Talbi
FW 9 フェラン・ジュグラ
控え
GK 29 N. Jackers
DF 2 Z. Romero
DF 58 J. Spileers
DF 64 K. Sabbe
MF 10 H. Vetlesen
MF 27 カスパー ニールセン
FW 7 アンドレアス・スコフ・オルセン
FW 17 R. Vermant
FW 21 ミハウ スコラシュ
監督
Nicky Hayen
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります