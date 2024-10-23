[10.22 欧州CLリーグフェーズ第3節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※25:45開始

<出場メンバー>

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 22 エメルソン

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 8 ルベン・ロフタス・チーク

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 29 ユスフ・フォファナ

FW 7 アルバロ・モラタ

FW 10 ラファエル・レオン

FW 11 クリスティアン・プリシッチ

控え

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

GK 96 L. Torriani

DF 28 マリック・ティアウ

DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ

MF 18 ケビン・ゼローリ

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

MF 80 ユヌス・ムサ

FW 17 ノア・オカフォー

FW 21 サムエル・チュクウェゼ

FW 73 F. Camarda

監督

パウロ・フォンセカ

[クラブ・ブルージュ]

先発

GK 22 シモン ミニョレ

DF 4 ジョエル オルドニェス

DF 44 ブランドン メヘレ

DF 55 マクシム デ カイパー

DF 65 J. Seys

MF 8 フリストス・ツォリス

MF 15 R. Onyedika

MF 20 ハンス ヴァナケン

MF 30 アードン ヤシャリ

MF 68 C. Talbi

FW 9 フェラン・ジュグラ

控え

GK 29 N. Jackers

DF 2 Z. Romero

DF 58 J. Spileers

DF 64 K. Sabbe

MF 10 H. Vetlesen

MF 27 カスパー ニールセン

FW 7 アンドレアス・スコフ・オルセン

FW 17 R. Vermant

FW 21 ミハウ スコラシュ

監督

Nicky Hayen

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります