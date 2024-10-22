■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(260A) オルツ　　　　 東証グロース
(4255) ＴＨＥＣＯＯ　 東証グロース
(4889) レナ　　　　　 東証グロース
(4264) セキュア　　　 東証グロース
(7711) 助川電気　　　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3099) 三越伊勢丹　　 東証プライム
(9552) Ｍ＆Ａ総研　　 東証プライム
(3667) ｅｎｉｓｈ　　 東証スタンダード
(6525) コクサイエレ　 東証プライム
(4574) 大幸薬品　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS