＜個人投資家の予想＞ 10月22日 23時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(260A) オルツ 東証グロース
(4255) ＴＨＥＣＯＯ 東証グロース
(4889) レナ 東証グロース
(4264) セキュア 東証グロース
(7711) 助川電気 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3099) 三越伊勢丹 東証プライム
(9552) Ｍ＆Ａ総研 東証プライム
(3667) ｅｎｉｓｈ 東証スタンダード
(6525) コクサイエレ 東証プライム
(4574) 大幸薬品 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(260A) オルツ 東証グロース
(4255) ＴＨＥＣＯＯ 東証グロース
(4889) レナ 東証グロース
(4264) セキュア 東証グロース
(7711) 助川電気 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3099) 三越伊勢丹 東証プライム
(9552) Ｍ＆Ａ総研 東証プライム
(3667) ｅｎｉｓｈ 東証スタンダード
(6525) コクサイエレ 東証プライム
(4574) 大幸薬品 東証プライム
出所：MINKABU PRESS