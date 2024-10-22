＜個人投資家の予想＞ 10月22日 23時 ＜個人投資家の予想＞ 10月22日 23時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(260A) オルツ 東証グロース

(4255) ＴＨＥＣＯＯ 東証グロース

(4889) レナ 東証グロース

(4264) セキュア 東証グロース

(7711) 助川電気 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3099) 三越伊勢丹 東証プライム

(9552) Ｍ＆Ａ総研 東証プライム

(3667) ｅｎｉｓｈ 東証スタンダード

(6525) コクサイエレ 東証プライム

(4574) 大幸薬品 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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