前線の柱だったFWサンティアゴ・ヒメネスを負傷で欠き、その代役として先発に入っているフェイエノールトFW上田綺世。19日のエールディヴィジ第9節ゴー・アヘッド・イーグルス戦でも得点を記録し、これでリーグ戦2試合連続得点だ。



上田に関しては、ヒメネスの穴を埋められるのかと実力を疑問視する声もある。そうした声をかき消すには、やはりゴールが1番だ。



オランダ『Voetbal Primeur』によると、エールディヴィジで長く活躍したケネス・ペレス氏は上田がフェイエノールトできっちりと結果を出していると評価する。





