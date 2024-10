記念イベントもレポート！　【MCM】と「ハローキティ」がタッグを組んだ日本限定コラボを見逃さないで！

ドイツ発【MCM】と2024年誕生50周年を迎えた「ハローキティ」がコラボした日本限定コレクションが発売! バッグや財布をはじめ、アパレルも揃えた充実のカプセルコレクションをご紹介します。さらにコラボを記念して銀座店で開催された「MCM オクトーバーフェスト」の模様もレポートします。

柔らかなパウダーピンクにハンドペイントでキュートなキティを表現

パウダーピンクを基調とした「ハローキティ」のカプセルコレクションは、バックパックとショッパー、トートバッグ、ウォレット、カードケースの全5アイテム。

「STARK MCM x HELLO KITTY VISETOS BACKPACK MINI」[縦26✕横21.5✕マチ10.5cm]\152,900

サイドにスタッズがあしらわれた【MCM】のシグネチャーバックパック「STARK」のフロントに、【MCM】のロゴと大好物のリンゴに囲まれたキティのプリントがキュート。

左「TONI MCM x HELLO KITTY VISETOS SHOPPER MINI」[縦18.5✕横10✕マチ9.5cm]\93,500、右「AREN MCM x HELLO KITTY VISETOS TOTE MINI」[縦22✕横19✕マチ8.5cm]\104,500

シグネチャーのヴィセトス柄とキティを組み合わせた、ミニサイズのショッパーバッグとトートバッグも登場。いずれも取り外し・調節可能なストラップが付属し、2WAYで持てます。

上から「AREN MCM x HELLO KITTY VISETOS SMALL WALLET MINI」\46,200、「AREN MCM x HELLO KITTY VISETOS ZIP AROUND MINI」\49,500、「TONI MCM x HELLO KITTY VISETOS SHOPPER MINI」[縦18.5✕横10✕マチ9.5cm]\93,500

二つ折りウォレットとジップアラウンドウォレットフロントにも、さりげなくキティが。バッグから取り出すたびに笑顔になる愛らしさです。

(1)(3)「MCM × HELLO KITTY PRINT CROPPED ZIP HOODIE」各\61,600、(2)(7)「MCM × HELLO KITTY PRINT HOODIE」各\58,300、(4)(5)「MCM × HELLO KITTY PRINT T-SHIRT」各\29,700、(6)(8)「MCM × HELLO KITTY PRINT ZIP HOODIE」各\64,900

アパレルウェアもラインナップ。Tシャツ、フーディ、ジップフーディ、クロップドフーディの4型を展開。それぞれ異なるプリントが施され、カジュアルでありながらキュートな雰囲気も纏えるデザインばかりです。

スペシャルゲストに大黒摩季さんが登場した「MCM オクトーバーフェスト」

ハローキティとのコラボコレクションを記念し、【MCM】発祥の地ミュンヘンのビール祭り「オクトーバーフェスト」にちなんだ特別イベント「MCM オクトーバーフェスト」が銀座店で開催されました。

たくさんのゲストが集まった「MCM オクトーバーフェスト」の模様。

店内には椅子が置かれ、商品を見ながらゆったりとすごせました。

店内ではビールや韓国風アメリカンドッグであるチーズハットグなどが振る舞われたほか、超スペシャルゲストとして【MCM】の大ファンでもあるシンガーソングライターの大黒摩季さんが登場!

「MCM オクトーバーフェスト」のシークレットゲストとして登場した大黒摩季さん。

大ヒット曲「ら・ら・ら」を熱唱し、会場を大いに盛り上げました。

「MCM × HELLO KITTY」のカプセルコレクションは、日本国内のMCMストアや公式オンラインストアで好評発売中です。

※価格はすべて税込みです