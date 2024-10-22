¥¯¥ë¥È¥ï¡¢1ÂÐ1¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¸«¤»¤ë¹¥¼é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡ÖÈëÌ©¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÀ¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½GK¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¤¬¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£21ÆüÉÕ¤±¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22Æü¤ËCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¥¯¥ë¥È¥ï¤Ï¡Ö»ä¤ÎÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤¯¡¢ÀèÆü¡Ê¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè10Àá¥»¥ë¥¿Àï¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ÆÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃÄ·ë¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤Ëµ¾À·¤òÊ§¤¤¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¿·¤·¤¤CL¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢ÌÀÆü¤Î¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤¬ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»î¹ç¤Î²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¯¥ë¥È¥ï¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ÏÃ¯¤â¤¬¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ11¿ÍÁ´°÷¤Ç¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áê¼ê¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤Ä¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤«¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÇÆ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç½¤Àµ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥Á¤È¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ²¿¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢µÙÂ©¤¬2¡Á3½µ´Ö¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆîÊÆ¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥§¥Ç¡Ê¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡Ë¤ä¥í¥É¥ê¥´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ï2Æü´Ö¤Ç¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¥ê¥º¥à¤òÊÝ¤Ä¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÎÉ¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼êÁª¼ê¤È¤Î1ÂÐ1¤Î¾õ¶·¤Ç¸«¤»¤ë¹¥¼é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈëÌ©¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÀ¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Âç¤¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×¤ë¤³¤È¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¿ÈÄ¹¤¬6¥Õ¥£¡¼¥È7¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó2¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹¤²¤ë¤È·â¤Ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Þ¤ê»Ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ÐÍè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ô¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¡¢»þ¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤Î¤¬¾¯¤·Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢1¡Á2¥ö·î¤â¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¸À¤¦¤Û¤É°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢²þÁ±¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤Èµ¼Ô¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡22Æü¤ËCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¥¯¥ë¥È¥ï¤Ï¡Ö»ä¤ÎÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤¯¡¢ÀèÆü¡Ê¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè10Àá¥»¥ë¥¿Àï¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ÆÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃÄ·ë¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤Ëµ¾À·¤òÊ§¤¤¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¿·¤·¤¤CL¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢ÌÀÆü¤Î¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤¬ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢µÙÂ©¤¬2¡Á3½µ´Ö¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆîÊÆ¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥§¥Ç¡Ê¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡Ë¤ä¥í¥É¥ê¥´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ï2Æü´Ö¤Ç¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¥ê¥º¥à¤òÊÝ¤Ä¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÎÉ¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼êÁª¼ê¤È¤Î1ÂÐ1¤Î¾õ¶·¤Ç¸«¤»¤ë¹¥¼é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈëÌ©¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÀ¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Âç¤¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×¤ë¤³¤È¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¿ÈÄ¹¤¬6¥Õ¥£¡¼¥È7¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó2¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹¤²¤ë¤È·â¤Ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Þ¤ê»Ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ÐÍè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ô¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¡¢»þ¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤Î¤¬¾¯¤·Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢1¡Á2¥ö·î¤â¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¸À¤¦¤Û¤É°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢²þÁ±¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤Èµ¼Ô¤ËÏÃ¤·¤¿¡£