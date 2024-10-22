【コックスプレート】プログノーシスは5番ゲートから
10月26日（土）にオーストラリアのムーニーバレー競馬場で行われるコックスプレート（G1）の出馬表が発表された。
●コックスプレート（G1）
2024年10月26日（土）
ムーニーバレー競馬場（オーストラリア）
9R 3歳以上・芝2040m
左賞金総額 505万豪ドル／1着賞金 305万豪ドル
発走予定時刻 日本時間10月26日（土）15:10（現地時間17:10）
【コックスプレート】レーン「体調も非常に良さそう」プログノーシス出走少頭数9頭立て
馬番：1
ミスターブライトサイド
せん7・59kg・C.ウィリアムズ
B.W&JD.ヘイズ・豪
ゲート番：2
馬番：2
プログノーシス
牡6・59kg・D.レーン
中内田充正・日
ゲート番：5
馬番：3
コヴァリカ
せん5・59kg・M.ザーラ
C.ウォーラー・豪
ゲート番：9
馬番：4
ロイヤルパトロネージ
牡5・59kg・M.ディー
G.ウォーターハウス＆A.ボット・豪
ゲート番：3
馬番：5
ドックランズ
牡4・59kg・B.シン
H.ユースタス・英
ゲート番：1
馬番：6
プライドオブジェニ
牝7・57kg・D.ベイツ
C.マー・豪
ゲート番：7
馬番：7
ヴィアシスティーナ
牝6・57kg・J.マクドナルド
C.ウォーラー・豪
ゲート番：4
馬番：8
ブロードサイディング
牡3・49.5kg・J.カー
J.カミングス・豪
ゲート番：8
馬番：9
エヴァポレイト
せん3・49.5kg・K.ティータン
B.W&JD.ヘイズ・豪
ゲート番：6