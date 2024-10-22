[10.22 ACLEリーグステージ第3節](済南)

※21:00開始

主審:オマル・モハメド・アルアリ

<出場メンバー>

[山東泰山]

先発

GK 14 ワン・ダーレイ

DF 3 マルセウ

DF 5 ジョン・ジョン

DF 11 リウ・ヤン

DF 33 ガオ・ジュンイー

MF 17 ウー・シンハン

MF 19 ゼカ

MF 20 リャオ・リーション

MF 22 リー・ユェンイー

FW 9 クリサン

FW 10 バレリ・カザイシュビリ

控え

GK 26 リウ・シーボー

DF 2 トン・レイ

DF 27 シー・クー

DF 35 ファン・ジェンユー

DF 6 ワン・トン

MF 13 ジャン・チー

MF 21 リウ・ビンビン

MF 23 シエ・ウェンノン

MF 25 ポン・シンリー

MF 29 チェン・プー

MF 8 ペドロ・デルガド

FW 24 ビー・ジンハオ

監督

タン・ティアン

[横浜F・マリノス]

先発

GK 21 飯倉大樹

DF 13 小池龍太

DF 16 加藤蓮

DF 15 上島拓巳

DF 5 エドゥアルド

DF 24 加藤聖

MF 14 植中朝日

MF 17 井上健太

MF 28 山根陸

MF 11 ヤン・マテウス

FW 10 アンデルソン・ロペス

控え

GK 31 白坂楓馬

GK 41 寺門陸

DF 2 永戸勝也

DF 27 松原健

DF 49 本間ジャスティン

MF 6 渡辺皓太

MF 20 天野純

MF 35 榊原彗悟

MF 42 望月耕平

FW 18 水沼宏太

FW 23 宮市亮

監督

ジョン・ハッチンソン