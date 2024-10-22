山東泰山vs横浜FM スタメン発表
[10.22 ACLEリーグステージ第3節](済南)
※21:00開始
主審:オマル・モハメド・アルアリ
<出場メンバー>
[山東泰山]
先発
GK 14 ワン・ダーレイ
DF 3 マルセウ
DF 5 ジョン・ジョン
DF 11 リウ・ヤン
DF 33 ガオ・ジュンイー
MF 17 ウー・シンハン
MF 19 ゼカ
MF 20 リャオ・リーション
MF 22 リー・ユェンイー
FW 9 クリサン
FW 10 バレリ・カザイシュビリ
控え
GK 26 リウ・シーボー
DF 2 トン・レイ
DF 27 シー・クー
DF 35 ファン・ジェンユー
DF 6 ワン・トン
MF 13 ジャン・チー
MF 21 リウ・ビンビン
MF 23 シエ・ウェンノン
MF 25 ポン・シンリー
MF 29 チェン・プー
MF 8 ペドロ・デルガド
FW 24 ビー・ジンハオ
監督
タン・ティアン
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 13 小池龍太
DF 16 加藤蓮
DF 15 上島拓巳
DF 5 エドゥアルド
DF 24 加藤聖
MF 14 植中朝日
MF 17 井上健太
MF 28 山根陸
MF 11 ヤン・マテウス
FW 10 アンデルソン・ロペス
控え
GK 31 白坂楓馬
GK 41 寺門陸
DF 2 永戸勝也
DF 27 松原健
DF 49 本間ジャスティン
MF 6 渡辺皓太
MF 20 天野純
MF 35 榊原彗悟
MF 42 望月耕平
FW 18 水沼宏太
FW 23 宮市亮
監督
ジョン・ハッチンソン
※21:00開始
主審:オマル・モハメド・アルアリ
<出場メンバー>
[山東泰山]
先発
GK 14 ワン・ダーレイ
DF 3 マルセウ
DF 5 ジョン・ジョン
DF 11 リウ・ヤン
DF 33 ガオ・ジュンイー
MF 17 ウー・シンハン
MF 19 ゼカ
MF 20 リャオ・リーション
MF 22 リー・ユェンイー
FW 9 クリサン
FW 10 バレリ・カザイシュビリ
GK 26 リウ・シーボー
DF 2 トン・レイ
DF 27 シー・クー
DF 35 ファン・ジェンユー
DF 6 ワン・トン
MF 13 ジャン・チー
MF 21 リウ・ビンビン
MF 23 シエ・ウェンノン
MF 25 ポン・シンリー
MF 29 チェン・プー
MF 8 ペドロ・デルガド
FW 24 ビー・ジンハオ
監督
タン・ティアン
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 13 小池龍太
DF 16 加藤蓮
DF 15 上島拓巳
DF 5 エドゥアルド
DF 24 加藤聖
MF 14 植中朝日
MF 17 井上健太
MF 28 山根陸
MF 11 ヤン・マテウス
FW 10 アンデルソン・ロペス
控え
GK 31 白坂楓馬
GK 41 寺門陸
DF 2 永戸勝也
DF 27 松原健
DF 49 本間ジャスティン
MF 6 渡辺皓太
MF 20 天野純
MF 35 榊原彗悟
MF 42 望月耕平
FW 18 水沼宏太
FW 23 宮市亮
監督
ジョン・ハッチンソン