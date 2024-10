インストバンド・toconomaが、全国ツアーを2025年2月から開催することを発表した。<toconoma 5th ALBUM "ISLAND" RELEASE TOUR>と銘打って、まずは全国5カ所での開催が発表。2月1日には名古屋・JAMMIN'、2月15日には大阪・BIGCAT、3月8日には福岡・BEAT STATION、3月29日には仙台・MACANA、4月26日には札幌・SPiCEにて開催される。全国ツアーのチケットオフィシャル先行は11月18日から受付開始。詳細は追ってアナウンスされる。

5th album『ISLAND』



2024年11月6日(水)発売【CD】品番:PCCA-06346 / PONY CANYON INC. / 価格:¥3,300(税抜価格¥3,000)予約はこちらから https://lnk.to/ISLAND_CD【DL & STREAMING】 https://lnk.to/toconoma_ISLAND【収録曲】1. SignaL2. SODA(10月23日より先行配信)3. Syncer4. Touch the moon5. Orion6. Back to the Futurez7. Futurez8. Quest49. Open World全9曲【ショップ別オリジナル特典】Amazon.co.jp:メガジャケタワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:ラバーバンド全国HMV/HMV&BOOKS online:缶バッジ楽天ブックス:アクリルキーホルダーセブンネットショッピング:巾着