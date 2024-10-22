ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ハンガリー中銀政策金利（10月）
予想 6.5% 前回 6.5%
21:30
カナダ鉱工業製品価格（9月）
予想 -0.6% 前回 -0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 -1.5% 前回 -3.1%（原材料価格指数・前月比)
22:00
センテノ・ポルトガル中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所主催「インフレ収束」講演
IMF世界経済見通し
22:05
クノット・オランダ中銀総裁、ブルームバーグ主催「グローバル・レギュラトリー・フォーラム」討論会出席
22:25
ベイリー英中銀総裁、ブルームバーグ主催「グローバル・レギュラトリー・フォーラム」講演
22:45
ホルツマン・オーストリア中銀総裁、ブルームバーグ主催「グローバル・レギュラトリー・フォーラム」討論会出席
グリーン英中銀委員、討論会出席
23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（10月）
予想 -18.0 前回 -21.0
ラガルドECB総裁、ブルームバーグTV出演
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、フィラデルフィア連銀主催フィンテックイベント開会挨拶（質疑応答なし）
23日
2:00
ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント「欧州の金融政策」講演
3:00
レーン・フィンランド中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所主催「欧州経済：緩やかな回復」講演
4:15
ラガルドECB総裁、パネッタ伊中銀総裁、IMF世銀年次総会「デジタル決済：より速く、より安全に」討論会参加
5:15
ブリーデン英中銀副総裁、討論会出席
植田日銀総裁、米国出張（27日まで）
氷見野日銀副総裁、米国出張（25日まで）
IMF世銀年次総会（～26日）
BRICS首脳会議（24日まで）※ブラジル大統領は軽い脳出血のためロシア訪問中止、テレビ会議で参加
米主要企業決算
GM、GE、3M、フィリップモリス、ベライゾン、テキサスインスツルメンツ
※予定は変更されることがあります。
ハンガリー中銀政策金利（10月）
予想 6.5% 前回 6.5%
21:30
カナダ鉱工業製品価格（9月）
予想 -0.6% 前回 -0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 -1.5% 前回 -3.1%（原材料価格指数・前月比)
22:00
センテノ・ポルトガル中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所主催「インフレ収束」講演
IMF世界経済見通し
22:05
クノット・オランダ中銀総裁、ブルームバーグ主催「グローバル・レギュラトリー・フォーラム」討論会出席
22:25
ベイリー英中銀総裁、ブルームバーグ主催「グローバル・レギュラトリー・フォーラム」講演
22:45
ホルツマン・オーストリア中銀総裁、ブルームバーグ主催「グローバル・レギュラトリー・フォーラム」討論会出席
グリーン英中銀委員、討論会出席
23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（10月）
予想 -18.0 前回 -21.0
ラガルドECB総裁、ブルームバーグTV出演
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、フィラデルフィア連銀主催フィンテックイベント開会挨拶（質疑応答なし）
23日
2:00
ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント「欧州の金融政策」講演
3:00
レーン・フィンランド中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所主催「欧州経済：緩やかな回復」講演
4:15
ラガルドECB総裁、パネッタ伊中銀総裁、IMF世銀年次総会「デジタル決済：より速く、より安全に」討論会参加
5:15
ブリーデン英中銀副総裁、討論会出席
植田日銀総裁、米国出張（27日まで）
氷見野日銀副総裁、米国出張（25日まで）
IMF世銀年次総会（～26日）
BRICS首脳会議（24日まで）※ブラジル大統領は軽い脳出血のためロシア訪問中止、テレビ会議で参加
米主要企業決算
GM、GE、3M、フィリップモリス、ベライゾン、テキサスインスツルメンツ
※予定は変更されることがあります。