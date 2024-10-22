imase×jo0ji×なとり、対バンライブイベント『Juice』開催決定！「最高に楽しみです」（imase）

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■開催のきっかけは、imaseの「この3組で対バンがしたい！」という一声

imase、jo0ji、なとりが、ライブイベント『Juice』に出演することが決定した。

ジャンル、人種、価値観などの違いを祝福し、それらをブレンドしたフレッシュな表現で、人々の心を潤している新世代アーティストたちが集結する、ライブイベント『Juice』。今回は、お互いをアーティストとしてリスペクトし、友人としても大の仲良しである、imase、jo0ji、なとりが登場する。

発端は「この3組で対バンがしたい！」というimaseの一声。グローバルカルチャーメディア『Rolling Stone Japan』のサポート、さらに大阪公演はFM802開局35周年とのコラボによって、東阪にて3組の初共演が実現した。

2025年2月16日に『Juice Supported by Rolling Stone Japan』をZepp Haneda(TOKYO)にて開催。また、大阪公演は、FM802開局35周年とコラボした『FM802 35th Anniversary “Be FUNKY!!” × Juice Supported by Rolling Stone Japan』が、2025年2月11日にZepp Namba(OSAKA)にて開催される。

まず大阪公演をFM802番組先行受付にて行い、10月28日18時から両公演のオフィシャル先行受付が開始となる。詳しくは、公式サイトまで。

メイン写真：東京公演フライヤー

ライブ情報

『Juice Supported by Rolling Stone Japan』

[2025年]

02/16（日）東京・Zepp Haneda (TOKYO)

『FM802 35th Anniversary “Be FUNKY!!” × Juice Supported by Rolling Stone Japan』

[2025年]

02/11（火・祝）大阪・Zepp Namba(OSAKA)

東京公演公式サイト

https://cccmusiclab.com/Juice2025

大阪公演公式サイト

https://funky802.com/site/pickup_detail/7635

imase OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/imase/

jo0ji OFFICIAL X（旧Twitter）

https://twitter.com/jo0ji3

なとり OFFICIAL SITE

https://natori-official.com/