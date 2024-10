SHINee KEY、ソロアリーナライブ『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』が映像作品化！OPティザー映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』は、自動販売機がモチーフにステージが展開!

SHINeeのKEYが2024年7月に東京・国立代々木競技場第一体育館で2日間、8月に兵庫・神戸ワールド記念ホールで3日間にわたって開催したソロアリーナライブ『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』の映像作品が、202年1月15日に発売決定。オープニングティザー映像も公開された。

『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』は自動販売機がモチーフになっており、ステージセットから衣装、楽曲まで、まさに自動販売機から出てくるカラフルなドリンクのように、KEYは様々なコンセプトで楽曲をパフォーマンス。約6年ぶりの日本オリジナル楽曲「Tongue Tied」と「Fresh」も初披露した。

また、通訳を介さずすべて日本語で繰り広げるMCでは、ライブに込められた思いや、日本滞在中プライベートタイムのエピソードを話して会場を盛り上げた。

映像商品には、ライブ本編に加えてMC集やビハインド映像も収録を予定。詳細は近日解禁予定。予約受付も同時にスタートする。

なおKEYは、10月24日放送の日本テレビ『ヒルナンデス!』へ生出演する。こちらも要チェックだ。

リリース情報

2024.10.31 ON SALE

MINI ALBUM『Pleasure Shop』

2025.01.15 ON SALE

Blu-ray『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』

SHINee OFFICIAL SITE

https://shinee.jp/