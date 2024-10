ザ・おめでたズが、11月6日に発売する結成10周年を記念したニューアルバム『COLLECT10N』の収録曲「望遠鏡 feat. 池田智子」のミュージックビデオを10月23日(水)22:00に公開。監督は井上青が務めている。「望遠鏡 feat. 池田智子」は、10月2日に制定されている“望遠鏡の日”をテーマに制作した楽曲で、ザ・おめでたズが結成された富山県の出身でもあるShiggy Jr.の池田智子を招いて制作され、まだ見ぬ景色や未来に思い馳せてワクワクしていこうという想いが込められた1曲となっている。

リリース情報







New Album『COLLECT10N』2024年11月6日(水)発売収録曲(記念日):1. SOMETHINGOOD ( 11月8日 ザ・おめでたズ結成記念日 )作詞:ザ・おめでたズ 作曲:ザ・おめでたズ 編曲:やじまたくま2. Summer Wave ( 7月3日 波の日 )作詞:ザ・おめでたズ 作曲:ザ・おめでたズ 編曲:やじまたくま3. 茶柱 ( 5月2日頃 緑茶の日 )作詞:ザ・おめでたズ 作曲:ザ・おめでたズ 編曲:やじまたくま4. 駄々 ( 8月21日 世界怠惰の日 )作詞:シタバ 作曲:シタバ 編曲:やじまたくま5. 能天気 ( 10月1日 雨といの日 )作詞:ザ・おめでたズ 作曲:ザ・おめでたズ 編曲:やじまたくま6. ポスト feat. Koichiro Toyoda ( 3月9日 切手の日 )作詞:ヒヒ, Koichiro Toyoda 作曲:Koichiro Toyoda 編曲:やじまたくま, Koichiro Toyoda, ヒヒ7. Home Video feat. Sagiri Sól ( 10月29日 ホームビデオ記念日 )作詞:Sagiri Sól, Tomoro 作曲:やじまたくま, Sagiri Sól, Tomoro 編曲:やじまたくま8. michi ( 12月12日 バッテリーの日 )作詞:ザ・おめでたズ 作曲:ザ・おめでたズ 編曲:やじまたくま9. TODAY IS THA DAY ( 1月第2月曜日 成人の日 )作詞:ザ・おめでたズ 作曲:ザ・おめでたズ 編曲:やじまたくま10. ロープウエイ(YAZZY BEATS) ( 4月29日 御在所ロープウエイ開通記念日 )作曲:やじまたくま 編曲:やじまたくま11. ponkots ( 6月3日 ポンコツの日 )作詞:セキハラグチ 作曲:やじまたくま, セキハラグチ 編曲:やじまたくま12. 寶船 feat. フレンズ ( 7月29日 七福神の日 )作詞:ザ・おめでたズ, おかもとえみ 作曲:ザ・おめでたズ, おかもとえみ 編曲:やじまたくま13. ニク☆ヤク☆ニク☆クウ ( 8月29日 焼肉の日 )作詞:ザ・おめでたズ 作曲:ザ・おめでたズ 編曲:やじまたくま14. マイパワー ( 11月24日 進化の日 )作詞:ザ・おめでたズ 作曲:ザ・おめでたズ 編曲:やじまたくま15. 涙線 feat. Each Eyes Country, カルロスまーちゃん, Seigi ( 7月9日 泣く日 )作詞:Esosa Vee, Taina Kee, カルロスまーちゃん, Seigi, 太郎 作曲:Taina Kee 編曲:Taina Kee16. 望遠鏡 feat. 池田智子 ( 10月2日 望遠鏡の日 )作詞:ザ・おめでたズ 作曲:ザ・おめでたズ 編曲:やじまたくま価格:4,000円(税込) 品番:NCS-10306 形態:通常盤のみ予約URL(TOWER RECORDS ONLINE)https://tower.jp/item/6452835配信:同日より配信開始予定