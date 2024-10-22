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ÉÊÈÖ:REG-0001 ÀÇ¹þ¡ï9,680
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ÉÊÈÖ: REG-0002 ÀÇ¹þ¡ï3,300
¡ÎCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï2TYPE¶¦ÄÌ
01.Red/
02.Kafka/
03.Lunaris/
04.Hope/¡¡
05.Deus/
06.Vengeance/
07.Stars/
08.Lily/
09.The Wanderer/
10.Overture/
¡ÎBlu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï
01.The Wanderer/(Music Video)
02.Hope/(Music Video)
03.Lunaris/(Music Video)
04.Stars/(Music Video)
05.Red/(Music Video)
06.Kafka/(from Verde/ 1st ONE-MAN SHOW¡Ö²ÄÉÔ²Ä¡×)
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2024Ç¯11·î9Æü(ÅÚ)
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¥È¡¼¥¯Guest¡§Í¥²ð¡ÊËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é¡Ë
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CDÈÎÇä»þ´Ö¡§13:30¡Á15:30
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2024Ç¯11·î10Æü(Æü)
¢£¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹9F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
15:00 START
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littleHEARTS.¿·½ÉÅ¹
17:30 START
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢°®¼ê²ñ
¡ãVerde/ Hybrid Tour 2024àWanderlust/á¡ä
11/17(Æü)µþÅÔFAN J¡Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¡Ë
11/23(ÅÚ¡¦½Ë)·´»³HIP SHOT JAPAN¡Êw/HIROTO¡Ë
11/24(Æü)±§ÅÔµÜHEAVEN'S ROCK VJ-4¡Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¡Ë
12/01(Æü)²£ÉÍ¥Ö¥í¥ó¥Æ¡Êw/[ kei ]¡Ë
12/07(ÅÚ)¿·½ÉReNY¡Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈÎÇä¡§10·î26Æü(ÅÚ)10:00¡Á
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