◆SAY MY NAME、世界初ポップアップストア開催決定

【モデルプレス=2024/10/22】JAEJOONG(ジェジュン)が設立したマネジメント会社・iNKODEより10月にデビューした新人ガールズグループ・SAY MY NAME(セイマイネーム)。11月15日〜11月24日に渋谷モディにて世界初のPOP-UP STORE「Say Hello to SAY MY NAME」を開催することが決定した。今回開催するPOP-UP STORE「Say Hello to SAY MY NAME」では、「初めまして」の挨拶をすることがテーマ。POP-UPの内容も充実しており、メンバーを詳しく知ることができるプロフィールパネルの展示やPOP-UPオリジナルグッズの販売、さらには先日SAY MY NAMEがデビュー前ながら世界初パフォーマンスを行った、iNKODE JAPAN初主催ライブ『iNKODE to PLAY』 (現在Leminoでも配信中)でのパフォーマンスの様子やライブの裏側に迫った、POP-UPイベント限定のスペシャルビハインド映像を楽しめるスペシャルな空間となっている。

◆SAY MY NAME、ジェジュンが手掛ける初のガールズグループ

◆「Say Hello to SAY MY NAME」概要

また、ストア内のグッズを3,000円以上購入した人を対象に、11月24日に実施予定の日本初となるメンバーとの握手会や、トレーディングカードなどが当たる抽選会も行う予定だ。SAY MY NAMEは日本出身のHITOMI(ヒトミ)・MEI(メイ)、韓国出身のSOHA(ソハ)・DOHEE(ドヒ)・JUNHWI(ジュニ)・SEUNGJOO(スンジュ)、タイ出身のKANNY(カニー)の7人で結成され、日本や韓国での活動歴がある本田仁美(HITOMI)がグループに加入することが発表されると、SNSで「ひぃちゃん」がトレンド入りするなど、国内でも大きな話題に。デビューアルバムのタイトル曲「WaveWay」のMVは、16日に公開されると楽曲タイトルの通り、“SAY MY NAMEの波”を起こし、約900万回の再生数を記録(※2024年10月22日時点)。デビュー初期にも関わらずK-POP第5世代を代表する新人ガールズグループの仲間入りを果たした。グループ名の「SAY MY NAME」には『悲しいことがあったときは、私たちの名前を呼んでほしい』という想いが込められている。メンバー7人に共通していることは、今回デビューするまでにそれぞれが苦い経験や挫折によって、心の痛みや傷を負っていること。傷つきながらも、自分たちが世界中の人々をより幸せにしたいという強い信念のもと、彼女たちだからこそ魅せることのできる歌やパフォーマンスを通して、一緒に傷を克服し、力強く前に進んでいく姿をファンに見せ、元気を与える存在となることを目標としている。(modelpress編集部)開催場所:渋谷モディ2階 住所:東京都渋谷区神南1丁目21−3開催日時:2024年11月15日(金)〜11月24日(日)営業時間:11時〜19時(※最終日閉店時間は17時)【Not Sponsored 記事】