「脱がせろ…口でだ！」人気落語家の表と裏の顔…悪しき伝統芸能の習慣を暴露
芸能界の闇を暴く！？ゴシップエンターテインメント、ドラマプレミア23「Qrosの女 スクープという名の狂気」（毎週月曜夜11時6分）。
落語家のスキャンダル！その裏には若者の夢を搾取する伝統芸能の闇が！？セクハラ、モラハラ、パワハラの三大ハラスメントを暴け!被害者×週刊誌記者がタッグを組む復讐劇
【動画】「脱がせろ…口でだ！」人気落語家の表と裏の顔…悪しき伝統芸能の習慣を暴露
人気者の裏の顔とは！？栗山(桐谷健太)と矢口(影山拓也)は人気落語家・神谷亭松五郎(片桐仁)のスクープを追っていた。
表向きは善人で家庭的な松五郎が、裏では弟子たちや関係者に対しパワハラ三昧との情報を聞いた栗山たちは、松五郎に接近しながら証拠を掴もうとする。
しかし相手は江戸時代から続く由緒正しい落語家の一門、弟子の末松(若林時英)の協力を得るも、栗山たちは予想もできない衝撃の結末を迎える…。「TVer」「ネットもテレ東」で！
【公式X】@premiere23_tx
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落語家のスキャンダル！その裏には若者の夢を搾取する伝統芸能の闇が！？セクハラ、モラハラ、パワハラの三大ハラスメントを暴け!被害者×週刊誌記者がタッグを組む復讐劇
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第3話を振り返り！
人気者の裏の顔とは！？栗山(桐谷健太)と矢口(影山拓也)は人気落語家・神谷亭松五郎(片桐仁)のスクープを追っていた。
表向きは善人で家庭的な松五郎が、裏では弟子たちや関係者に対しパワハラ三昧との情報を聞いた栗山たちは、松五郎に接近しながら証拠を掴もうとする。
しかし相手は江戸時代から続く由緒正しい落語家の一門、弟子の末松(若林時英)の協力を得るも、栗山たちは予想もできない衝撃の結末を迎える…。「TVer」「ネットもテレ東」で！
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