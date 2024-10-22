¡Ö¿§µ¤È¾Ã¼¤Ê¤¤¡ª¡×Ã«¤Þ¤ê¤¢¡¢ÈþµÓ¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÂçÃÀÈ©¸«¤»¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó??Á´Éô²Ä°¦¤¤¤¸¤ã¤ó¡×
¥â¥Ç¥ë¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¤µ¤ó¤Ï10·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿§¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§Ã«¤Þ¤ê¤¢¡¢¿§µ¤¤Î¤¢¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡ª¡Û
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·»È¤«¤è¤Ã¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤Ç¤éåºÎï¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó??Á´Éô²Ä°¦¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯ËÜÅö»÷¹ç¤¦¡ª¡×¡Ö¿§µ¤È¾Ã¼¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:³ùÅÄ ¹°)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§Ã«¤Þ¤ê¤¢¡¢¿§µ¤¤Î¤¢¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡ª¡Û
¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¡×Ã«¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Õ¥ê¥ë¤¬Ãå¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¸ª¼þ¤ê¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èþ¤·¤µ¤È¿§µ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÓ¤¬¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¤¢¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÈþµÓ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®Í¥¾¡¡ª¡×¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÃ«¤µ¤ó¡£11Æü¤Ë¤âÈþ¤·¤¤ÇØÃæ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®Í¥¾¡¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:³ùÅÄ ¹°)