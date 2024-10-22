ÇÛ¿®¼Ô¤ß¤±¤Í¤³¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡Ö¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¸µÉ×¡¦¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¤ÈÏÂ²ò¸å¤âÈðëîÃæ½ý¼ý¤Þ¤é¤º
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/10/22¡ÛVTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤Î½á±©¤ë¤·¤¢¤Î¡ÈÃæ¤Î¿Í¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏYouTube¤ä¥Ä¥¤¥¥ã¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÇÛ¿®¼Ô¡¦¤ß¤±¤Í¤³¤¬10·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤òÄÌ¤¸¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÛ¿®¼Ô¤ß¤±¤Í¤³¡¢ÈþÃ«´Ö¥Á¥é¸«¤»
¤ß¤±¤Í¤³¤Ï¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö²¿Ç¯¤âËèÆü¡¢°â¤ì¤Î¤Ê¤¤ÈðëîÃæ½ý¤µ¤ì¡¢´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÃ¡¤«¤ì¤Æ¡¢¿§¡¹¤ÈÀï¤Ã¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¿°Ê¾å¤ËÉéÃ´¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï»×¹ÍÇ½ÎÏ¤âÄã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¤À¤±¤ª¤ä¤¹¤ß¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¤¤Þ¤¹¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯1·î¡¢¤ß¤±¤Í¤³¤¬²Î¤¤¼ê¤Î¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¤È·ëº§¡¢¤½¤·¤ÆÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢2¿Í¤Ï»ö¼Â¤ÈÇ§¤á¸øÉ½¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸µºÊ¤«¤éÅÙ½Å¤Ê¤ë¥â¥é¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤äÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¡¢º§°ùÃæ¤ËÊÌ¤ÎÃËÀ¤È¤â¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ðÇò¤·¡¢Ì±»öºÛÈ½¡¢·º»öºÛÈ½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤ß¤±¤Í¤³¤ÏË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¾å¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç¤ß¤±¤Í¤³¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÈðëîÃæ½ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âË¡Åª¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢10·î8Æü¤ËÁÐÊý¤ÏÏÂ²ò¤òÊó¹ð¡£¤ß¤±¤Í¤³¤ÏÉÔÎÑ¤ä¥â¥é¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Ä¤Ä¡Öº£¸å¤È¤â¡¢ÇÛ¿®³èÆ°Åù¤ËÎå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÛ¿®¼Ô¤ß¤±¤Í¤³¡¢ÈþÃ«´Ö¥Á¥é¸«¤»
¢¡¤ß¤±¤Í¤³¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½
NIKKE¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î°áÁõÆÏ¤¤¤¿? pic.twitter.com/0hhDhNHVPJ— ¤ß¤±¤Í¤³?7/14 3D¤ªÈäÏªÌÜLIVE (@95rn16) November 28, 2023
¤ß¤±¤Í¤³¤Ï¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö²¿Ç¯¤âËèÆü¡¢°â¤ì¤Î¤Ê¤¤ÈðëîÃæ½ý¤µ¤ì¡¢´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÃ¡¤«¤ì¤Æ¡¢¿§¡¹¤ÈÀï¤Ã¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¿°Ê¾å¤ËÉéÃ´¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï»×¹ÍÇ½ÎÏ¤âÄã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¤À¤±¤ª¤ä¤¹¤ß¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¤¤Þ¤¹¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£²¿Ç¯¤âËèÆü¡¢°â¤ì¤Î¤Ê¤¤ÈðëîÃæ½ý¤µ¤ì¡¢´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÃ¡¤«¤ì¤Æ¡¢¿§¡¹¤ÈÀï¤Ã¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¿°Ê¾å¤ËÉéÃ´¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä?¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï»×¹ÍÇ½ÎÏ¤âÄã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¤À¤±¤ª¤ä¤¹¤ß¤·¤Þ¤¹¡£¿´¤ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¤¤Þ¤¹¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í?— ¤ß¤±¤Í¤³?7/14 3D¤ªÈäÏªÌÜLIVE (@95rn16) October 21, 2024
¢¡¤ß¤±¤Í¤³¡¢¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¤È·ëº§¡¦Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿
2024Ç¯1·î¡¢¤ß¤±¤Í¤³¤¬²Î¤¤¼ê¤Î¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¤È·ëº§¡¢¤½¤·¤ÆÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢2¿Í¤Ï»ö¼Â¤ÈÇ§¤á¸øÉ½¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸µºÊ¤«¤éÅÙ½Å¤Ê¤ë¥â¥é¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤äÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¡¢º§°ùÃæ¤ËÊÌ¤ÎÃËÀ¤È¤â¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ðÇò¤·¡¢Ì±»öºÛÈ½¡¢·º»öºÛÈ½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤ß¤±¤Í¤³¤ÏË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¾å¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç¤ß¤±¤Í¤³¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÈðëîÃæ½ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âË¡Åª¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢10·î8Æü¤ËÁÐÊý¤ÏÏÂ²ò¤òÊó¹ð¡£¤ß¤±¤Í¤³¤ÏÉÔÎÑ¤ä¥â¥é¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Ä¤Ä¡Öº£¸å¤È¤â¡¢ÇÛ¿®³èÆ°Åù¤ËÎå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
4¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎÈþÍÆ±¡¡Ä¡ª pic.twitter.com/EIqmrLLc9Z— ¤ß¤±¤Í¤³?7/14 3D¤ªÈäÏªÌÜLIVE (@95rn16) October 4, 2023
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û