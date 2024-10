販売期間:10月30日~12月上旬頃価格:600円~

コメダ珈琲店は、グレープストーンのお菓子「東京ばな奈」とコラボしたメニューの販売を10月30日に開始する。期間は12月上旬までを予定。

今回のコラボでは季節限定の商品として、東京ばな奈のどこか懐かしく優しい味わいをイメージした3種のメニューが登場する。「東京ばな奈 シロノワール」はデニッシュの間にバナナカスタードを組み合わせたメニューで、バナナソースの上にソフトクリームが乗っている。

このほかコラボドリンクとして「東京ばな奈 ジェリコ」および「東京ばな奈 オーレ」が登場。バナナテイストが魅力の商品となっている。

