ORβIT、12月より待望の日本ツアー開催決定！3rdミニアルバムの楽曲を中心に構成

9月に発売した3rdミニアルバム「蘭」を引っ提げて、ORβITが贈る待望のツアー、ORβIT SECOND LIVE「LINK」の開催が決定した。セルフプロデュースによる最新作3rdミニアルバム「蘭」は、人間が持つ複雑で混沌とした感情を表現したタイトル曲「PATIENCE」を中心に、聴く者にカタルシスを与える彩り豊かな全5曲を収録。本作を中心に構成されるツアーは、12月20日(金)から大阪5公演、年明け1月5日(日)の東京・小平市での2公演の計7公演が開催される。

ORβITからEαRTH(ORβITのファンの名称)へ。そして2024年から2025年へ。絆、希望、未来、あらゆる事象をポジティヴに繋いでいくというコンセプトのもとに題されたツアータイトル「LINK」。グループの更なる飛躍と新しい幕開けへの期待を高める。ツアー及びチケットに関する詳細は、ORβITオフィシャルHPにて確認することができる。

■公演概要

ORβIT SECOND LIVE「LINK」

【会場・日時】

●大阪:梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ

2024年12月20日(金)

OPEN:18:30 START:19:00



2024年12月21日(土)

昼公演 OPEN:14:00 START:14:30

夜公演 OPEN:18:00 START:18:30



2024年12月22日(日)

昼公演 OPEN:12:00 START:12:30

夜公演 OPEN:16:00 START:16:30



●東京:ルネこだいら 小平市民文化会館

2025年1月5日(日)

昼公演 OPEN:12:00 START:12:30

夜公演 OPEN:16:00 START:16:30



【チケット料金】

・PHOTOGRAPHER席:\33,000(税込)※入場特典付き(オリジナルグッズ)

・S席:\22,000(税込)※入場特典付き(オリジナルグッズ)

・A席:\11,000(税込)

・B席:\6,000(税込)



※全席指定/3歳以上チケット必要

※「PHOTOGRAPHER席」では、公演中の常時写真撮影が可能です。全席対象のフォトタイムの設定はございません。



<お問い合わせ>

※会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

・大阪公演

SOGO OSAKA:06-6344-3326(平日 14:00〜16:00)



・東京公演

フォームよりお問い合わせください



主催:東武トップツアーズ

企画・制作:DREAM PASSPORT INC.



