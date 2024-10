ILLIT『VOGUE KOREA』11月号のデジタル表紙を飾る！異国的な雰囲気のなかで“悪童姫”に変身

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ファッションウィークに参加するために訪問したパリで撮影!

ILLIT(アイリット)が、予測不可能な魅力でファッション誌のデジタル表紙を飾った。

ファッション誌『VOGUE KOREA』は10月22日、ILLITが登場した11月号のデジタル表紙と画報を公開した。

ファッションウィークに参加するために訪問したパリで撮影された今回の画報は、異国的な雰囲気のなかで“悪童姫”に変身したILLITのクールな姿が目を引く。堂々としたポーズと高慢な目つきで大胆な表情を見せたかと思えば、ビンテージ調の背景では優雅ながらも自由奔放な魅力を誇った。

ユニットカットも強烈な印象を残した。YUNAH、MINJU、IROHAは幻想的かつシックなオーラを、MOKA、WONHEEは愛らしいビジュアルでケミストリーを表現した。

ILLITは今回の『VOGUE KOREA』の表紙をきっかけに、『VOGUE KOREA』とApple Musicとでユニークなプロジェクトをスタート。10月19日からILLITと『VOGUE KOREA』が「私に“Cherish”した音楽」というテーマで楽曲を選定した「VOGUE ×ILLIT MUSIC PROJECT」プレイリストを公開した。該当プレイリストのカバーイメージを通じ、今回の写真もともに楽しむことができるという。

ILLITは10月21日、2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』をリリース。タイトル曲「Cherish (My Lov)」のMVは公開16時間で1,000万回再生を突破し、自身の1,000万回再生の達成記録を大幅に短縮した。「I’LL LIKE YOU」は発売当日だけで約30万枚を突破し、アルバムに収録された全曲はMelOn「ホット100」にチャートイン。

日本でもiTunes「POP-トップソング」やApple Music「トップアルバム」、AWA「リアルタイム急上昇」にて上位圏にランクインするなど、好調なカムバックのスタートを切った。

リリース情報

2024.10.21 ON SALE

MINI ALBUM『I’LL LIKE YOU』

日本お届け日:2024年10月22日予定

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp