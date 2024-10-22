ÀÄ½Á²¦»Ò¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎàÉÔ°Â¤¹¤®¤ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼á¾Ò²ð¤·ÂçÈ¿¶Á¡¡¶Ã¤¤Î»ÅÍÍ¤Ë¡ÖÁÛÁü¤È°ã¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÆ°¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÎÉÔÃí°Õ¤Ç¡Ä¡×
¡¡àÀÄ½Á²¦»Òá¤³¤È¼Â¶È²È¤Î»°ºêÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿àÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼á¤ËÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë»°ºê¤µ¤ó¤Ï¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¶áÂåÅª¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢¾å¾º¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÆâÈâ¤¬¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ³Æ³¬¤òÄÌ²á¡£³¬¤È³¬¤Î´Ö¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÎÉôÊ¬¤òÄ¾ÀÜ¼ê¤Ç¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Ã¤«¤êÊª¤Ê¤É¤ò¤Ò¤Ã¤«¤±¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡»°ºê¤µ¤ó¤Î¾Ò²ð¤·¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÎÉÔÃí°Õ¤ÇÂÎ¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Á¤®¤ì¤ë¤Ê¤¡¡×¡ÖÈâ¤¬ÉÔ°Â¤¹¤®¤ë¾Ð¡×¡Ö´í¸±¤Á¤ã´í¸±¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤Î¤Ê¤¤±Ø¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÛÁü¤È°ã¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÆ°¤¤·¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£