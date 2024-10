ZEROBASEONE ジャン・ハオ、パーソナルケアブランド「Kustie」のモデルに抜擢！

ZEROBASEONEのジャン・ハオが、有名パーソナルケアブランドのモデルに抜擢された。中国の有名パーソナルケアブランド「Kustie」は本日(22日)、ジャン・ハオをモデルに抜擢したと伝え、公式SNSを通じてポスターを掲載した。ポスターの中の彼は、童話の中の王子様のような清らかで純粋なビジュアルで目を引いた。ブランドの関係者は「歌やダンスの実力を兼ね備えたオールラウンダーアーティストのジャン・ハオが、勇敢に夢を追う姿が『自分のために咲く』というブランドのアイデンティティと合致し、モデルに抜擢することになった」と伝えた。

Writing beautiful melodies for you

singing enchanting songs for you

holding flowers prepared just for you

so let the flowers become the most beautiful ritual in your life. #ZEROBASEONE #ZB1 #제로베이스원#ZHANGHAO #장하오#ZHANGHAOKUSTIESPOKESPERSON #kustie pic.twitter.com/qU9hnM5IpE