»°±º²ÂÀ¸¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤Ë·°Æ«¼õ¤±¡Öµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¡×¤Èº¸ÂÀ¤â¤âÄË¾è¤ê±Û¤¨¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»°±º²ÂÀ¸¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¿ÌÀÂç¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£º¸ÂÀ¤â¤â¤ËÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤Ä¤«¤ó¤ÀÉ½¾´Âæ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï£²°ÌÈ¯¿Ê¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼£³°Ì¤Î¹ç·×£²£·£¸¡¦£¶£·ÅÀ¡£¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢µ¤¹ç¤¤¤À¤±¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿»î¹ç¡×¤È¡¢ÆÀÅÀ¸»¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÁ´½¸Ãæ¡££²¼ïÎà¤Î£´²óÅ¾£³ËÜ¤ò¹ß¤ê¡¢Á´£·ËÜ¤ò¥ß¥¹¤Ê¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¡£ÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤Î±éµ»¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤â¤¦¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ã¤·¤ç¡£µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¡¢¤È¡£³ä¤êÀÚ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»°±º¡£¥¥Ã¥¯»þÂå¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤Ë·°Æ«¤ò¼õ¤±¡¢°ÕÃÏ¤Î³ê¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï£Î£È£ËÇÕ¡Ê£±£±·î¡¢Åìµþ¡Ë¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡££²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡ÖËÜÍè¤Ê¤éÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤¬¸°»³Áª¼ê¡£¾¡Î¨¤Ï£±£°¡óÌ¤Ëþ¡×¤È¤¤¤¦»°±º¡£ÌÜ»Ø¤¹£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½Ð¾ì¤Ø¡¢¡ÖÀï¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾¡¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÍ¤â¤¢¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Í¥¾¡¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¡£