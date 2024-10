B'zの新曲「鞭」が、11月7日23時より放送のオリジナルドラマ『インフォーマ -闇を生きる獣たち-』の主題歌に起用されることが決定した。同ドラマのために書き下ろされた「鞭」をいち早く聴くことができる予告第一弾映像が公開となっている。ABEMAドラマ『インフォーマ -闇を生きる獣たち-』は、政治、経済、芸能、裏社会にいたるまで、あらゆる情報に精通し、社会を裏で操る謎の情報屋の通称“インフォーマ”・木原慶次郎と、ペンで権力に立ち向かうという信念を持つゴシップ週刊誌『週刊タイムズ』の記者・三島寛治の異色のコンビを軸に繰り広げられる本格クライムサスペンスドラマだ。

■WOWOW特番『松本孝弘・稲葉浩志 4ヵ月連続特集』



▼『稲葉浩志 Special Interview Program』放送日時:10月19日(土)午後9:00放送局:WOWOWプライム/WOWOWオンデマンド※放送/配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり・ソロ活動における音楽制作や最新ライブツアーを通して稲葉浩志の魅力に迫るスペシャルインタビュープログラム。今年6月からスタートした全国ソロライブツアーが<Koshi Inaba LIVE 2024 〜enen検繊笋澄ツアータイトル“en”は、稲葉がソロ活動において大切にしている言葉。表現の“演”、人と人とをつなぐ“縁”、一つになる“円”などの意味が込められている。番組では稲葉本人へのスペシャルインタビューを軸に、最新ツアーと軌跡を辿る映像を交えながら、最新アルバム『只者』をはじめとする音楽制作やライブに込めた想いに迫る。▼『Koshi Inaba LIVE 2024 〜enIV〜』放送日時:11月19日(土/祝)午後8:00放送局:WOWOWプライム/WOWOWオンデマンド※放送/配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり・稲葉浩志ソロツアー<Koshi Inaba LIVE 2024 〜enIV〜>から、静と動の絶妙なコンストラストで魅せた熱気と感動のKアリーナ横浜公演の模様をお届け。ソロ名義では10年ぶりのアルバム『只者』を携えてスタートした今ツアーでは、表現者・稲葉浩志が“只者”=“何者でもないひとりの人間”として飾らない言葉をメロディーに綴り、ありのままの魅力を発揮。アルバム『只者』からの楽曲を中心に披露したステージが放送/配信される。収録日:2024年7月21日収録場所:神奈川・K アリーナ横浜https://www.wowow.co.jp/music/tmg_inaba/▼『松本孝弘/TMG Special Interview Program』放送日時:12月放送/配信予定放送局:WOWOW ※後日発表※放送/配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり・松本孝弘率いるTMGの魅力と世界的ギタリストとしての創作活動に迫るスペシャルインタビュープログラム。20年ぶりに再始動を発表したTMGは、ジャック・ブレイズ、エリック・マーティン、マット・ソーラム、Yukihide“YT”Takiyamaといったワールドワイドに活躍する名プレイヤーが松本孝弘のもとに集結。アルバム『TMG供戮魎粟させ、全国ツアー<TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet->を9月からスタートした。番組では、松本孝弘とTMGメンバーのインタビューとともに、多岐にわたるソロプロジェクトで数々の名作を生み出し、グラミー賞受賞という栄誉に輝いた“ギタリスト松本孝弘”の創作活動とライブに込めた想いに迫る。▼『TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-』放送日時:2025年1月放送/配信予定放送局:WOWOW ※後日発表※放送/配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり・全国ツアー<TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet->にはバンド結成時からのメンバーであるジャック・ブレイズ(B&Vo/Night Ranger)とエリック・マーティン(Vo/MR.BIG)に加え、マット・ソーラム(Dr/Guns N’ Roses)とYukihide“YT”Takiyamaが参加。番組では、同全国ツアーから、ファイナルを飾った東京ガーデンシアターの模様をお送りする。日米トップアーティストが繰り広げるパワフルかつソリッドなステージをお見逃しなく。収録日:2024年10月12日収録場所:東京ガーデンシアターhttps://www.wowow.co.jp/music/tmg_inaba/