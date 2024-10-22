accobin(Ê¡²¬¹¸»Ò)¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ØMoment Series¡ÙºÇ½ª¾Ï¤ÏÏÂ²Û»Ò¿¦¿Í¤Î¾¾Â¼±ÑÆó
accobin¤³¤ÈÊ¡²¬¹¸»Ò(ex.¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Á¡¼)¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ØMoment Series¡Ù´ë²èÂè¸ÞÃÆ¤Ë¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¡ÖMoment Akanean ver.¡×¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡accobin (¥¢¥Ã¥³¥Ó¥ó) Æ°²è / ²èÁü
¡ØMoment Series¡Ù¤Ïaccobin¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAMIYAMUMA¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖMoment¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥·¥ê¡¼¥º²½¤·¤¿¤â¤Î¡£accobin¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÆÁÅç¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿¦¿Í¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¼ç±é¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢ºî¶È¤äÁÏºîÉ÷·Ê¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥È·Á¼°¤Ç»£±Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ò¿·¤·¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î·Á¤È¤·¤Æ±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»ý¤Ä¡£
¤Þ¤À¸«¤Ì¿·¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤òÁÏºî¤·Â³¤±¤ëÈà¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ï¡© ¿©¤Ù¤ë·Ý½Ñ¤È¤â¸À¤¨¤ëÁ¡ºÙ¤«¤Ä³Ê¼°¹â¤¤ÅÁÅý¤ÎÏÂ²Û»Òºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¡¢ÆÁÅç¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿¦¿Í¤ÎÇØÃæ¤¬Moment¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤ÆMoment¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
»£±Æ¤ÈÊÔ½¸¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤ÏTeam Moment¡£´ÆÆÄ¤Ï¤µ¤µ¤æ¤ê¤¬Ì³¤á¤¿¡£»£±Æ¤Ïaccobin¤ÎÀëºà¼Ì¿¿¤äMoment Series¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Îweathershop¡£»£±Æ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Îshintarowfresh¤À¡£
¢£¡ØMoment Series¡ÙÂè¸ÞÃÆ¡ÖMoment Akanean ver.¡×
¢§Moment Series¤È¤Ï¡©
accobin¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÆÁÅç¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿¦¿Í¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¼ç±é¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢ºî¶È¤äÁÏºîÉ÷·Ê¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥È·Á¼°¤Ç»£±Æ¡£¤½¤ì¤é¤ò¿·¤·¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î·Á¤È¤·¤Æ±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡£¡ÈÆÁÅç¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤º¿Í¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢ÆÁÅç¤ÎÌÌÇò¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò¸©Æâ³°Ìä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¤Ò¤È¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¡ÈÆÁÅç¿Í¡É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÆÁÅç¤ÎÃÏ¤¬°é¤ó¤ÀÍÍ¡¹¤ÊÆÁÅç¿Í¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¿ï»þÈ¯É½¡£Âè¸ÞÃÆ¤Îº£ºî¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤º¤ÎºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ë¡£
¢¥¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAMIYAMUMA¡Ù
¢£½é¤Î¿ïÉ®½¸¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù
2024Ç¯4·î16Æüº¢È¯Çä
Äê²Á¡§ËÜÂÎ1,300±ß+ÀÇ
»ÍÏ»È½¥Ï¡¼¥É¥«¥Ð¡¼¡¿192¥Ú¡¼¥¸
ISBN978-4-910215-17-4 C0095
Ê¡²¬¹¸»Ò¡¦Ãø
¥ß¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¦´©
Áõ²è¡§º£Æü¥Þ¥Á»Ò
¢§¼ç¤Ê¼è°·¤¤Å¹
OLUYOÅ¹Æ¬&¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁ´¹ñ½ñÅ¹¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤Æ
https://oluyo2016.wixsite.com/tokushima/shop
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ accobin ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡ accobin ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ accobin ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë