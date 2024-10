木梨憲武が10月30日、2年4ヵ月ぶり3rdアルバム『木梨ソウル』をリリースする。豪華ゲストも参加した同アルバム収録曲から「No Limit feat. AK-69」が10月23日に先行配信されることが発表となった。これに伴ってミュージックビデオが同日午前0時に公開される。「No Limit feat. AK-69」は2022年11月5日、東京体育館にて開催されたパラスポーツの祭典『BEYOND STADIUM 2022』の“TEAM BEYOND応援ソング”だ。先ごろ、国立代々木競技場 第一体育館にて行われた GENERATIONS from EXILE TRIBEのライブにスペシャルサプライズゲストとしてAK-69とともに登場して話題を集めた中での配信開始となる。

■3rdアルバム『木梨ソウル』





▲プレオーダーキャンペーン『木梨ソウル』オリジナルTシャツ ▲プレオーダーキャンペーン『木梨ソウル』オリジナルTシャツ

2024年10月30日リリース予約リンク:https://kinashi.lnk.to/kinashisoulPRプレオーダーキャンペーン:https://form.universal-music.co.jp/kinashi_soul_itunespo/page/index.html【初回限定盤(CD+56Pフォトブックレット(A4サイズ)】TYCT-69318 ¥7,590(税込 / 税抜6,900円)仕様:A4サイズ豪華パッケージ仕様・ステッカーシート・三方背ケース【通常盤(CD)】TYCT-60237 ¥3,080(税込 / 税抜2,800円)▼トラックリスト01. No Limit feat. AK-6902. No Pain No Gain feat. CHEHON & RED SPIDER03. MNSM (MoonNightStarMagic)04. No Gravity feat. DJ RYOW & SPACE DUST CLUB05. 感情8号線 feat. 松本孝弘06. パトロール07. ゲット・オン・ザ・風呂 feat. SWAY, DJシーナ (CV:久野美咲), ウィンディ (CV:井口裕香) (DJ DARUMA from PKCZ® Remix)08. ジャイアントキリング feat. ナオト・インティライミ (上原音楽研究所 Remix)09. 空を見上げた feat. HAN-KUN (RED SPIDER Remix)10. 伝えなくちゃ feat. AI, Crystal Kay, DOUBLE, 福原みほ, Full Of Harmony, 林 和希, JAY’ED, 松下洸平, Mhiro, 露崎春女●主要チェーン先着オリジナル特典・UNIVERSAL MUSIC STORE:コースター・Amazon.co.jp:トートバッグ・HMV:フォトカード・TOWER RECORDS :A4クリアファイル・TSUTAYA:ポストカード・楽天ブックス:アクリルキーホルダー・その他一般店共通特典:CDサイズステッカー