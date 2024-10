PURPLE K!SSが、成熟したコンセプトで10月22日に7th Mini Album『HEADWAY』をリリース。日本での配信がスタートした。『HEADWAY』は様々な人生の分かれ道でも自分だけの方向を選択し、前進していこうというメッセージが込められたアルバム。それぞれの個性と信念を基盤に人生を開拓するPURPLE K!SSの姿を通じて、明確なアイデンティティと方向性を垣間見ることができる作品となっている。

リリース情報







7th Mini Album『HEADWAY』収録内容1. Intro : Concrete Jungle2. ON MY BIKE3. Sweet Nightmare4. Encore5. Light the way2024年10月22日(火)リリース配信リンク:https://jvcmusic.lnk.to/HEADWAY